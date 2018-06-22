 هذه هي النتائج الرسمية النهائية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة فئة الناشرين ﻿
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هذه هي النتائج الرسمية النهائية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة فئة الناشرين | بوليتيك

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مجلس الصحافة الذي نريد...!

هذه هي النتائج الرسمية النهائية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة فئة الناشرين

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 23:47 هذه هي النتائج الرسمية النهائية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة فئة الناشرين | بوليتيك
هذه هي النتائج الرسمية النهائية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة فئة الناشرين
في إطار الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة لانتخاب أعضاء أول مجلس وطني للصحافة في تاريخ المغرب، كشفت النتائج النهائية عن مفاجآت في أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم اليوم.

شوف تيفي

في إطار الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة لانتخاب أعضاء أول مجلس وطني للصحافة في تاريخ المغرب، كشفت النتائج النهائية عن مفاجآت في أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم اليوم.

 وفي هذا السياق جاءت في المرتبة الأول فاطمة الورياغلي على 39 صوت، و حصل نورالدين مفتاح على 34 صوت، الرقاص محتات 29 صوتا، محمد الحجام على 28 صوتا، محمد السلهامي 26 صوتا، عبد المنعم الديلامي 26 صوتا، عبد الحق بخات 25 صوتا، رشيد نيني 23 صوتا، سعد بنمنصور 21 صوتا، مرية مكريم 13 صوتا، خالد رحماني 11 صوتا، مصطفى العلوي 11 صوتا، عبد الحميد جماهري 7 أصوات، فهد يعتة 7 أصوات، وأحمد الصبار حصل على 5 أصوات، في حين حصلت نبيلة فتحي على 4 أصوات.

للإشارة فقد تم انتخاب عضوين من الصحافة الجهوية ضمن هذا المجلس(حجام وبخات) بدعم كبير من الجمعية المغربية للصحافة الجهوية وبعض الناشرين من الصحافة الوطنية.

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مجلس الصحافة المغرب انتخابات

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