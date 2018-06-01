خاص..اعتقال رضى الطالياني وليس عادل الميلودي وها علاش ﻿

عكس ما تم الترويج له عن اعتقال الفنان الشعبي عادل الميلودي، كشفت مصادر مطلعة أن الموقوف لم يكن سوى الفنان الجزائري صاحب أغنية ''يا البابور يا مون أمور'' رضا الطالياني، الذي تم اعتقاله من طرف عناصر

شوف تيفي

عكس ما تم الترويج له عن اعتقال الفنان الشعبي عادل الميلودي، كشفت مصادر مطلعة أن الموقوف لم يكن سوى الفنان الجزائري صاحب أغنية "يا البابور يا مون أمور" رضا الطالياني، الذي تم اعتقاله من طرف عناصر الشرطة في مدينة الدار البيضاء، بتهمة السكر العلني وتبادل الضرب والجرح.

وعلمت "شوف تيفي" أن الفنان رضا الطالياني الذي سبق وأن تم اعتقاله بتونس من قبل، دخل في نزاع مع أحد أصدقائه وتبادلا الضرب، ما أدى إلى توقيفه من قبل الشرطة، حيث يوجد تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة قصد فتح تحقيق معه.