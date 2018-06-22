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مثير وبالصور..هذا هو زوج مختطفة الرضيعة لحظة القبض عليه

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 22:43 مثير وبالصور..هذا هو زوج مختطفة الرضيعة لحظة القبض عليه | حوادث و حقوق
مثير وبالصور..هذا هو زوج مختطفة الرضيعة لحظة القبض عليه
اعتقلت المصالح الأمنية زوج مختطفة الرضيعة، التي تم اختطافها من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، والتي هزت الرأي العام الوطني، قبل أن يعثر عليها رجال الأمن ويعيدونها إلى والدتها.

شوف تيفي

اعتقلت المصالح الأمنية زوج مختطفة الرضيعة، التي تم اختطافها من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، والتي هزت الرأي العام الوطني، قبل أن يعثر عليها رجال الأمن ويعيدونها إلى والدتها.

 وجرت عشية اليوم الجمعة بمدينة الدار البيضاء، أطوار إعادة تمثيل جريمة الاختطاف من داخل مستشفى الهاروشي، وذلك بحضور ممثلي مختلف المصالح الأمنية والقضائية والمنابر الاعلامية.

وكانت التحقيقات قد مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيها وتحديد مكان إقامتها بالقرب من حي ليساسفة بالدار البيضاء، مبرزا أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز الملابس التي ظهرت بها المشتبه فيها في تسجيلات كاميرا المراقبة بالمستشفى، قبل أن يتم الاهتداء لاحقا إلى مكان تواجدها بمسكن عائلتها بمنطقة الرحمة والعثور بحوزتها على الرضيعة المختطفة.

وقد خلف العثور على الرضيعة المختطفة ارتياحا كبيرا في أوساط أسرتها و أقاربها و كذا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، الذين أشادوا عاليا بيقظة مصالح الامن و فعالية تدخلها السريع و تفانيها في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامة أرواحهم و ممتلكاتهم.

 

‫شوف تيفي

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اختطاف رضيعة اعتقال مستشفى الهاروشي

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