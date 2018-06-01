 تطور خطير في قضية الراقي وزوجته المتهمة بالخيانة..تداول تسجيل صوتي منسوب للزوجة المنقبة والشخص اللي شدوه معاها+فيديو ﻿
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تطور خطير في قضية الراقي وزوجته المتهمة بالخيانة..تداول تسجيل صوتي منسوب للزوجة المنقبة والشخص اللي شدوه معاها+فيديو

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 21:51 تطور خطير في قضية الراقي وزوجته المتهمة بالخيانة..تداول تسجيل صوتي منسوب للزوجة المنقبة والشخص اللي شدوه معاها+فيديو | حوادث و حقوق
تطور خطير في قضية الراقي وزوجته المتهمة بالخيانة..تداول تسجيل صوتي منسوب للزوجة المنقبة والشخص اللي شدوه معاها+فيديو
بعد ساعات من تداول العديد من الفيديوهات الصادمة الخاصة بواقعة ضبط أحد الرقاة لزوجته المنقبة رفقة صديقه بمدينة سطات، نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبارة عن تسجيل صوتي

"شوف تيفي"

بعد ساعات من تداول العديد من الفيديوهات الصادمة الخاصة بواقعة ضبط أحد الرقاة لزوجته المنقبة رفقة صديقه بمدينة سطات، نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبارة عن تسجيل صوتي منسوب لزوجة الراقي، قيل إنه يوثق لمكالمات هاتفية جمعت الزوجة بعشيقها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا التسجيل الصوتي المثير، حيث طالب الجميع بإعادة التحقيق في هذا الملف بالرغم من منح البراءة للزوحة المنقبة، مؤكدين أن هذا التسجيل قد يكون مفبركا وبالتالي لا يمكن توجيه اتهامات مباشرة للزوجة وللشخص الذي يتبادل معها أطراف الحديث.

ومن جهة أخرى، عبر نشطاء عن غضبهم الشديد من الزوجة المنقبة، موضحين أن هذا التسجيل دليل واضح على تورط الزوجة و"عشيقها" في الخيانة الزوجية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزوجة الراقي الزوج الفيديوهات تسجيل صوتي

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