عــاجل: اعتقال شاب هدد مطربة عربية بالقتل في حال مشاركتها في مهرجان موازين عبر الفايسبوك ﻿

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في توجيه رسالة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات بالقتل والمس بالسلامة

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تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في توجيه رسالة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات بالقتل والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بشأن رسالة تهديد بالقتل العمد، توصلت بها مطربة عربية في حال مشاركتها في مهرجان تحتضنه مدينة الرباط، وهو ما استدعى إجراء أبحاث وتحريات دقيقة مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بدوار "الخلايف" حد السوالم بضواحي مدينة برشيد.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز الهاتف المحمول الذي استعمله المشتبه فيه من أجل توجيه رسالة التهديد بالقتل، كما تم إجراء خبرة تقنية على الحساب الشخصي للمعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.