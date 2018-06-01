ممثل النيابة العامة يرد على انسحاب الزفزافي ورفاقه ومقاطعتهم أشغال المحاكمة ﻿

واصل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة مرافعته الأخيرة في ملف محاكمة المتهمين المتابعين على اثر أحداث الحسيمة، يومه الجمعة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهو يعرج على العديد من القضايا المتعلقة

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واصل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة مرافعته الأخيرة في ملف محاكمة المتهمين المتابعين على اثر أحداث الحسيمة، يومه الجمعة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهو يعرج على العديد من القضايا المتعلقة بالملف .

وشدد ممثل النيابة العامة على الخطوة الغير قانونية والتي لا تخدم الملف والمتعلقة ببيان الانسحاب الذي تلاه ناصر الزفزافي ورفاقه في جلسة سابقة، والذي أعلن به عن مقاطعته وبلجلسات محاكمتهم قائلا:"مجرد قفزة على هذه المرحلة" على حد قوله.

وأضاف ذات المتحدث أن "المعتقلين يقولون أن هيئة الحكم تميل إلى طرف الادعاء، فكيف ذلك وقد تمت الاستجابة إلى 17 شاهد من شهود اللائحة"، متسائلا "الزفزافي تحدث في 11 جلسة وهو يتحدث خارج الملف، ويقول أنه لم يمنح له الوقت؟"وزاد في مرافعته مبرزا أن المذكرة جاءت للتوثيق، فالتوثيق حسب ممثل النيابة العامة "ضرورة حتى لا تسود رواية واحدة"، معتبرا أن المذكرة المقدمة هي ليست من إنتاج النيابة العامة فقط، بل هي حسب نتاج للدفاع والنيابة العامة.

واسترسل الوردي الذي قدم مذكرة ترافعية مكونة من 1950 صفحة، وقدم منها نسخة لكل من القاضي ودفاع الطرف المدني ودفاع المعتقلين متحدثا "أسئلة البداية لأنها هي التي تعيدنا إلى الأصل، والأصل هو حرصنا على أن تتوفر في المحاكمة شروط عادلة".

واستطرد معقبا على بيان انسحاب المعتقلين من جلسة محاكمتهم، أن "الحديث عن الاختطاف والاحتجاز يظل حديثا إنشائيا، وسيكون من قبيل دغدغة مشاعر أن نقول أن ما قامت به الفرقة الوطنية هو اختطاف...الفرقة الوطنية تعاملت باحترافية، وكدليل فقد احتسبت الحراسة النظرية من تاريخ إيقاف المعتقلين في أماكن اعتقالهم وليس من تاريخ تسلمهم".