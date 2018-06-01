 استئنافية أكادير تأجل البث في محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

واتساب يتوقف عن العمل في هذه الهواتف | نت 2.0

واتساب يتوقف عن العمل في هذه الهواتف

عــاجل: اعتقال شاب هدد مطربة عربية بالقتل في حال مشاركتها في مهرجان موازين عبر الفايسبوك | حوادث و حقوق

عــاجل: اعتقال شاب هدد مطربة عربية بالقتل في حال مشاركتها في مهرجان موازين عبر الفايسبوك

ممثل النيابة العامة يرد على انسحاب الزفزافي ورفاقه ومقاطعتهم أشغال المحاكمة | بوليتيك

ممثل النيابة العامة يرد على انسحاب الزفزافي ورفاقه ومقاطعتهم أشغال المحاكمة

استئنافية أكادير تأجل البث في محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت | حوادث و حقوق

استئنافية أكادير تأجل البث في محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت

المغرب يقوم بتوكيل محامين مغاربة وإسبان للدفاع عن العاملات الموسميات بالضيعات الفلاحية | بوليتيك

المغرب يقوم بتوكيل محامين مغاربة وإسبان للدفاع عن العاملات الموسميات بالضيعات الفلاحية

عاجل..شاب مُقاطع لمهرجان موازين تورط في اعتداء خطير على ضابط شرطة بمنصة السويسي بالرباط وهاشنو دار قبل الحفل | حوادث و حقوق

عاجل..شاب مُقاطع لمهرجان موازين تورط في اعتداء خطير على ضابط شرطة بمنصة السويسي بالرباط وهاشنو دار

ممثل النيابة العامة ينوه بوسائل الإعلام الوطنية في مواكبة أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه خلال مرافعته الأخيرة | بوليتيك

ممثل النيابة العامة ينوه بوسائل الإعلام الوطنية في مواكبة أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه خلال

عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع إلى أزيد من 85 مليار درهم | بوليتيك

عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع إلى أزيد من 85 مليار درهم

المحكمة الزجرية بالبيضاء تنظر في قضية تـآمرالعماري على الملك.. وزيان يقحم شباط وتسع أسماء بارزة (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

المحكمة الزجرية بالبيضاء تنظر في قضية تـآمر"العماري" على الملك.. وزيان يقحم "شباط" وتسع أسماء بارزة

مجلس الصحافة الذي نريد...!

استئنافية أكادير تأجل البث في محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 20:03 استئنافية أكادير تأجل البث في محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت | حوادث و حقوق
استئنافية أكادير تأجل البث في محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن تأجيل استئنافية أكادير النظر في ملف الشاب المتسبب في تسريب الفيديو الإباحي الذي يظهر تلميذة قاصر بتزنيت تداعب قطعة ''جزر'' وتقوم بإيحاءات جنسية وتلامس أماكن حساسة من

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، عن تأجيل استئنافية أكادير النظر في ملف الشاب المتسبب في تسريب الفيديو الإباحي الذي يظهر تلميذة قاصر بتزنيت تداعب قطعة "جزر" وتقوم بإيحاءات جنسية وتلامس أماكن حساسة من جسدها.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن حيثيات هذه القضية تفجرت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حينما غازت مقاطع جنسية لتلميذة تبلغ من العمر 16 مجموعة من الصفحات الفيسبوكية ووسائل التواصل الإجتماعي لتتدخل عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية وتقوم بالإستماع للفتاة التي تظهر في أشرطة الفيديو، والتي أكدت أن مسرب الفيديوهات الإباحية هو عشيقها الذي تربطها به علاقة غرامية لما يزيد عن أربع سنوات، حيث كان يستدرجها إلى أماكن خلاء ومنازل وشقق، ويقومان بقضاء لحظات حميمية يؤثتها الجنس داخلها، وهو ما نتج عنه افتضاض بكارتها.

وأضافت ذات المصادر، أنه خلال فترة علاقتهما الغرامية كان يطالبها بين الفينة والأخرى بتصوير نفسها عارية، وتسليط الضوء على مناطق حساسة وجهازها التناسلي، والقيام بحركات جنسية وإرسال أشرطة التصوير له للإستمتاع بها، حينما يكون داخل بيته وهو ما تستجيب له الفتاة، لتتفاجأ بعد مرور مدة وخلال نهاية شهر رمضان بإقدامه على تسريب الفيديوهات الجنسية، ومشاركتها مع أصدقائه مع جعلها تكتسح كل فضاءات الفيسبوك والواتساب، وتصبح حديث الصغير والكبير، وتجاوزت النفوذ الترابي لمدينة تيزنيت لتصل لكل أرجاء المغرب وخارجه.

وعلى إثر ذلك باشرت المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية التي أفضت لإيقاف المشتبه فيه، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لإستكمال البحث والتحقيق معه قبل أن يجري عرضه أمام الوكيل العام للملك الذي قرر متابعته في حالة إعتقال .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير تأجيل البث محاكمة مسرب فيديو جنسي تلميذة قاصر تيزنيت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل: اعتقال شاب هدد مطربة عربية بالقتل في حال مشاركتها في مهرجان موازين عبر الفايسبوك | حوادث و حقوق

عــاجل: اعتقال شاب هدد مطربة عربية بالقتل في حال مشاركتها في مهرجان موازين عبر الفايسبوك

عاجل..شاب مُقاطع لمهرجان موازين تورط في اعتداء خطير على ضابط شرطة بمنصة السويسي بالرباط وهاشنو دار قبل الحفل | حوادث و حقوق

عاجل..شاب مُقاطع لمهرجان موازين تورط في اعتداء خطير على ضابط شرطة بمنصة السويسي بالرباط وهاشنو دار قبل الحفل

عاجل..اعتقال الفنان الشعبي عادل الميلودي بالدارالبيضاء..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال الفنان الشعبي عادل الميلودي بالدارالبيضاء..وهذا هو السبب

فضيحة..سيكليس عندو 60 عام غتاصب طفلة عندها 5 سنوات بالفقيه بنصالح+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

فضيحة..سيكليس عندو 60 عام غتاصب طفلة عندها 5 سنوات بالفقيه بنصالح+تفاصيل مثيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أجيو نضحكو شوية مع تلميذ ساقط فالباك و فرحان..شوفو أشنو قال | بــووز
منذ 1 دقيقة

أجيو نضحكو شوية مع تلميذ ساقط فالباك و فرحان..شوفو أشنو قال

رواية مثيرة للسيدة اللي بْلغات البوليس على اختطاف الرضيعة..عيطو ليا مع الفجر باش نرضعها وعطيتها الحليب حتى شبعات وهاشنو وقع منين عرفتها مشفورة | بــووز

رواية مثيرة للسيدة اللي بْلغات البوليس على اختطاف الرضيعة..عيطو ليا مع الفجر باش نرضعها وعطيتها الحليب حتى شبعات وهاشنو وقع منين عرفتها مشفورة

فيديو حصــري..لحظة وصول الرضيعة المختطفة إلى منزل والديها..فرحة الأم و زغاريد العائلة و الأب يشكر رجال الحموشي | روبورتاج

فيديو حصــري..لحظة وصول الرضيعة المختطفة إلى منزل والديها..فرحة الأم و زغاريد العائلة و الأب يشكر رجال الحموشي

استقبال رائع للتلميذ الذي حصل على أعلى معدل في جهة فاس-مكناس بعد حصلوله على نقطة 19،19 من طرف أصدقائه وعائلته وهذا ما قاله | بــووز

استقبال رائع للتلميذ الذي حصل على أعلى معدل في جهة فاس-مكناس بعد حصلوله على نقطة 19،19 من طرف أصدقائه وعائلته وهذا ما قاله

﻿

آخر المستجدات

واتساب يتوقف عن العمل في هذه الهواتف | نت 2.0
منذ 45 ثانية

واتساب يتوقف عن العمل في هذه الهواتف

عــاجل: اعتقال شاب هدد مطربة عربية بالقتل في حال مشاركتها في مهرجان موازين عبر الفايسبوك | حوادث و حقوق

عــاجل: اعتقال شاب هدد مطربة عربية بالقتل في حال مشاركتها في مهرجان موازين عبر الفايسبوك

ممثل النيابة العامة يرد على انسحاب الزفزافي ورفاقه ومقاطعتهم أشغال المحاكمة | بوليتيك

ممثل النيابة العامة يرد على انسحاب الزفزافي ورفاقه ومقاطعتهم أشغال المحاكمة

استئنافية أكادير تأجل البث في محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت | حوادث و حقوق

استئنافية أكادير تأجل البث في محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.