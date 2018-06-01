استئنافية أكادير تأجل البث في محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن تأجيل استئنافية أكادير النظر في ملف الشاب المتسبب في تسريب الفيديو الإباحي الذي يظهر تلميذة قاصر بتزنيت تداعب قطعة ''جزر'' وتقوم بإيحاءات جنسية وتلامس أماكن حساسة من

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، عن تأجيل استئنافية أكادير النظر في ملف الشاب المتسبب في تسريب الفيديو الإباحي الذي يظهر تلميذة قاصر بتزنيت تداعب قطعة "جزر" وتقوم بإيحاءات جنسية وتلامس أماكن حساسة من جسدها.



وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن حيثيات هذه القضية تفجرت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حينما غازت مقاطع جنسية لتلميذة تبلغ من العمر 16 مجموعة من الصفحات الفيسبوكية ووسائل التواصل الإجتماعي لتتدخل عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية وتقوم بالإستماع للفتاة التي تظهر في أشرطة الفيديو، والتي أكدت أن مسرب الفيديوهات الإباحية هو عشيقها الذي تربطها به علاقة غرامية لما يزيد عن أربع سنوات، حيث كان يستدرجها إلى أماكن خلاء ومنازل وشقق، ويقومان بقضاء لحظات حميمية يؤثتها الجنس داخلها، وهو ما نتج عنه افتضاض بكارتها.

وأضافت ذات المصادر، أنه خلال فترة علاقتهما الغرامية كان يطالبها بين الفينة والأخرى بتصوير نفسها عارية، وتسليط الضوء على مناطق حساسة وجهازها التناسلي، والقيام بحركات جنسية وإرسال أشرطة التصوير له للإستمتاع بها، حينما يكون داخل بيته وهو ما تستجيب له الفتاة، لتتفاجأ بعد مرور مدة وخلال نهاية شهر رمضان بإقدامه على تسريب الفيديوهات الجنسية، ومشاركتها مع أصدقائه مع جعلها تكتسح كل فضاءات الفيسبوك والواتساب، وتصبح حديث الصغير والكبير، وتجاوزت النفوذ الترابي لمدينة تيزنيت لتصل لكل أرجاء المغرب وخارجه.

وعلى إثر ذلك باشرت المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية التي أفضت لإيقاف المشتبه فيه، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لإستكمال البحث والتحقيق معه قبل أن يجري عرضه أمام الوكيل العام للملك الذي قرر متابعته في حالة إعتقال .