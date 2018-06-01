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المغرب يقوم بتوكيل محامين مغاربة وإسبان للدفاع عن العاملات الموسميات بالضيعات الفلاحية

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 20:01 المغرب يقوم بتوكيل محامين مغاربة وإسبان للدفاع عن العاملات الموسميات بالضيعات الفلاحية | بوليتيك
المغرب يقوم بتوكيل محامين مغاربة وإسبان للدفاع عن العاملات الموسميات بالضيعات الفلاحية
قامت الوزارة ''المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة''، بتعيين محامين للدفاع عن العاملات الموسميات المغربيات الموجودات بالديار الإسبانية، واللواتي أبلغن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية.

شوف تيفي

قامت الوزارة "المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة"، بتعيين محامين للدفاع عن العاملات الموسميات المغربيات الموجودات بالديار الإسبانية، واللواتي أبلغن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية.

و ستوكل الوزارة عددا من المحامين المغاربة والإسبان من أجل الدفاع عن حقوق العاملات اللواتي اشتكين من محاولات اعتداءات جنسية من قبل المشرفين عليهن في حقول الفراولة في منطقة “هويلفا” الإسبانية.

وقد سبق و أعلنت الوزارة أيضا، عبر موقعها الرسمي يوم أمس الخميس، أنها تلقت العديد من المنظمات المدنية المغربية، الذين تعهدوا بدعم ضحايا الاغتصاب دعماً كاملا، وقالت الوزارة أن قرارها بتوكيل محامين إسبان يأتي في إطار العمل وفقا للتعاون القانوني بين المغرب وإسبانيا.

وهناك العديد من الصحف الإخبارية الأمريكية مثل “Buzzfeed” والصحف الإسبانية مثل “الباييس” وإلموندو” الذين نشروا تقارير مفصلة وروايات للعاملات الموسميات المغربيات حول تعرضهن للاعتداء الجنسي والانتهاكات في حقول الفراولة الإسبانية.

 

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شوف تيفي المغرب إسبانيا توكيل محامين عاملات الفراولة

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