عاجل..شاب مُقاطع لمهرجان موازين تورط في اعتداء خطير على ضابط شرطة بمنصة السويسي بالرباط وهاشنو دار قبل الحفل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أحد المقاطعين لمهرجان موزاين، تورط قبل قليل من يومه الجمعة 22 يونيو 2018، في الاعتداء على ضابط شرطة بمنصة السويسي بالعاصمة الرباط.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أحد المقاطعين لمهرجان موزاين، تورط قبل قليل من يومه الجمعة 22 يونيو 2018، في الاعتداء على ضابط شرطة بمنصة السويسي بالعاصمة الرباط.

وأوضح المصدر ذاته أن شابا يحمل لافتة كتب عليها "أنا مقاطع علاش تبزو عليا التذكرة بـ 500 درهم"، وقف أمام منصة السويسي، ما دفع ضابط الشرطة إلى مطالبته بالانسحاب من عين المكان، ليقوم الشاب بالاعتداء على الضابط الذي أغمي عليه نظرا لخطورة الاعتداء الذي تعرض له.

وأبرز ذات المصدر أن المصالح الأمنية، وفور تورط هذا الشاب في الاعتداء على ضابط الشرطة، سارعت إلى إيقافه واقتياده من أجل التحقيق معه.