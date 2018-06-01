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ممثل النيابة العامة ينوه بوسائل الإعلام الوطنية في مواكبة أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه خلال مرافعته الأخيرة

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 19:40 ممثل النيابة العامة ينوه بوسائل الإعلام الوطنية في مواكبة أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه خلال مرافعته الأخيرة | بوليتيك
ممثل النيابة العامة ينوه بوسائل الإعلام الوطنية في مواكبة أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه خلال مرافعته الأخيرة
بعدما أنهى محاموا الدولة مرافعاتهم كطرف مدني في ملف المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة ، انطلق مساء يومه الجمعة حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في مرافعته الأخيرة للرد على كل ما أثير في

شوف تيفي:

بعدما أنهى محاموا الدولة مرافعاتهم كطرف مدني في ملف المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة ، انطلق مساء يومه الجمعة حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في مرافعته الأخيرة للرد على كل ما أثير في الملف منذ انطلاقه إلى اليوم.

وعرج حكيم الوردي في بداية كلمته على بعض المفاهيم القانونية التي تعاملت بها النيابة العامة وأنزلتها بحكمة ورزانة ووطنية ، مبرزا أن المحاكمة كانت عادلة ووفق القوانين الدولية، لأنها تنص على الشرعية والعلنية ومبدأ الحضورية وقرينة البراءة.

وأضاف ممثل النيابة العامة في معرض كلامه قائلا : "العلنية تمظهراتها بالملف تتمثل في كون المحاكمة عرفت توفير نقل ما يدور فيها للقاعة المجاورة، ثم الحضور تابعته مختلف وسائل الاعلام الوطنية ونقلت وقائعها" مردفا " ثم الجمعيات الحقوقية من المجلس الوطني والجمعية المغربية، الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، ثم ممثلي سفارات وبرلمانيين، لذا لا يمكن الحديث عن مصادرة مبدأ العلنية بهذه المحاكمة".

ورد ذات المتحدث على منطق الانحياز للنيابة العامة، وبعض الاتهامات التي تستهدف النيابة العامة على وجه الخصوص قائلا:"إن المحكمة منحت ثلث فقط للنيابة بينما ثلثين للدفاع " ، وزاد متسائلا "على ضوء هذا المسار نتحدث هل تم المساس بالمحاكمة العادلة..؟ ".

واستطرد معبرا عن اقدام المتهمين على قرار "المقاطعة"، والذي أفقد المعتلقين ودفاعهم الحق في الدفاع ، قائلا "فالإنسحاب يبقى مجرد قفزة، كنا نتمنى أن يستمعوا للمرافعات..." .

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