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عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع إلى أزيد من 85 مليار درهم

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 19:35 عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع إلى أزيد من 85 مليار درهم | بوليتيك
عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع إلى أزيد من 85 مليار درهم
كشف مكتب الصرف عن تسجيل العجز التجاري لارتفاع بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى حوالي 85.3 مليار درهم نهاية شهر ماي 2018، مقابل 77 مليار درهم خلال الفترة نفسها قبل سنة.

شوف تيفي

كشف مكتب الصرف عن تسجيل العجز التجاري لارتفاع بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى حوالي 85.3 مليار درهم نهاية شهر ماي 2018، مقابل 77 مليار درهم خلال الفترة نفسها قبل سنة.

وذكر المكتب في نشرة خاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2018 ، أن الواردات بلغت 202 مليار درهم، بزيادة 9.7 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8.9 في المائة، لتبلغ 107.1 ملايير درهم.

وكشف المكتب في ذات النشرة، أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 57.8 في المائة، برسم الشهور الخمس الأولى من السنة الجارية، مقابل 58.2 في المائة في السنة السابقة.

وفسر المكتب ارتفاع الواردات بالأساس إلى ارتفاع المواد الخام بنسبة 25.9 في المائة، ومنتجات التجهيز بنسبة تصل إلى زائد 13.4 في المائة، والمنتجات الطاقية بنسبة زائد 12.5 في المائة، والمنتجات المصنعة للاستهلاك بنسبة زائد 7.8 في المائة.

ويعود تطور الصادرات حسب ذات المكتب، إلى ارتفاع مبيعات أغلب القطاعات وبالخصوص قطاع الطيران بنحو 19.9 في المائة، وقطاع السيارات بنسبة تصل إلى زائد 18 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بزائد 9.8 في المائة.

وأوضح المكتب أن الواردات وصلت إلى إلى 158.8 مليار درهم نهاية أبريل في حين ارتفعت الصادرات لتبلغ 92.7 مليار درهم.

وأشار مكتب الصرف إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب انخفضت بنسبة 38.4 في المائة لتبلغ 8.2 مليار درهم متم ماي 2018، مقابل 13.2 مليار درهم سنة قبلها.

وقد برر المكتب هذا الأمر إلى ارتفاع النفقات بنحو 1.3 مليار درهم مقرونة بانخفاض المداخيل، التي تراجعت بواقع ناقص 3.8 مليار درهم عن مستواها قبل سنة.
أما مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج فقد سجلت ارتفاعا نسبة 9.7 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2018، لتصل إلى 26.8 مليار درهم مقابل 24.4 مليار درهم نهاية ماي 2017.

وبالنسبة لميزان الأسفار، فقد أوضح مكتب الصرف أنه أظهر فائضا بزيادة نسبتها 18.1 في المائة بلغت 20.5 مليار درهم في متم ماي 2018، مقابل 17.4 مليار درهم سنة قبلها.

 

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شوف تيفي المغرب عجز الميزان التجاري ارتفاع مكتب الصرف

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