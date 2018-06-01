المحكمة الزجرية بالبيضاء تنظر في قضية تـآمر"العماري" على الملك.. وزيان يقحم "شباط" وتسع أسماء بارزة (التفاصيل الكاملة) ﻿

بعدما مثل المحاميان محمد زيان وإسحاق شارية أمام المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء،واللذان يتابعان بتهمة تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلمان بعدم حدوثها، وتقدمت هيئة دفاعهما بمسائل

"شوف تيفي" م.القاسمي

بعدما مثل المحاميان محمد زيان وإسحاق شارية أمام المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء،واللذان يتابعان بتهمة تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلمان بعدم حدوثها، وتقدمت هيئة دفاعهما بمسائل أولية ، قرر القاضي ورئيس الهيئة التي تبث في الملف تأجيل القضية إلى يوم الجمعة المقبلة.

وتقــدمت هيئة دفاع المحاميان زيان وشارية بعدة طلبات ومسائل أولية أهمها عدم الاختصاص مع إحالة القضية على نقيب المحامين بهيئة الرباط كما تم التقدم بلائحة استدعاء الشهود والتي احتوت أكثر من 10 أسماء بارزة اعلاميا وسياسيا...، أبرزها "وداد ملحاف" احدى المشتكيات في قضية توفيق بوعشرين ، و "سعيد شعو" ، الحامل للجنسية الهولندية، و الذي تطاره مذكرة بحث دولية منذ سبع سنوات لتورطه في قضايا تهم الاتجار الدولي للمخدرات ، ومتهم اليوم بكونه عراب الحراك في منطقة الريف وبكونه أحد أهم الصنابير المدعمة له ماديا ، و "حميد شباط" الأمين العام السابق لحزب الاستقلال .

كما طالبت المحامية "الهام بلفلاح" بمحضر تفريغ القرص المدمج لإحدى تصريحات زيان على إثر ذات القضية ببهو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مبرزة أن الدافع الوحيد لتصريحات زيان ومرافعة شارية هي الغيرة عن الوطن ومصالحه العليا ، وبعد انهاء هية دفاع المحاميان شارية وزيان من تقديم "المسائل الأوليـة" التمست النيابة العامة مهلة لأجل التعقيب عن هذه المسائل حيث حدد القاضي الجمعة المقبلة تاريخا لمواصلة أشغال المحاكمة.

هـــذا وجاءت متابعة المحاميين بهذه الجنحة طبقا للفصلين 263 و264 من القانون الجنائي، بعد مرافعة إسحاق شارية بإحدى جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، في دجنبر الماضي، وتصريحات زيان بعده لوسائل الاعلام "يتهمان فيها إلياس العماري رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان، بتحريض ناصر الزفزافي على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الريف والتآمر على الملك".

وجدير بالذكر، أن نــاصر الزفزافي قال في محضر الاستماع لأقواله أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إن ما جاء على لسان المحاميين "لا أساس له من الصحة"، ولم يتوقف عند هذا الحد بل تبرأ أيضا من تصريحاتهما.