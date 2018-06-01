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عاجل..اعتقال الفنان الشعبي عادل الميلودي بالدارالبيضاء..وهذا هو السبب

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 18:53 عاجل..اعتقال الفنان الشعبي عادل الميلودي بالدارالبيضاء..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
عاجل..اعتقال الفنان الشعبي عادل الميلودي بالدارالبيضاء..وهذا هو السبب
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، يومه الجمعة 22 يونيو، الفنان الشعبي عادل المليودي ، بمنطقة بنجدية، وذلك على للاشتباه في تبادله للضرب والجرح مع أحد الأشخاص، عقب وقوع خلاف بينهما.

"شوف تيفي"

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، يومه الجمعة 22 يونيو، الفنان الشعبي عادل المليودي ، بمنطقة بنجدية، وذلك على للاشتباه في تبادله للضرب والجرح مع أحد الأشخاص، عقب وقوع خلاف بينهما.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الفنان الشعبي وبعد التحقيق الأولي معه للكشف عن ظروف وملابسات ما وقع بيه وبين أحد الأشخاص، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأسباب التي جعلت الميلودي يتبادل الضرب والجرح مع أحد الأشخاص، ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفنان عادل الميلودي السكر العلني منطقة بنجدية الحراسة النظرية

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