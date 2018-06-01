تعيين كاتب عام جديد على رأس ولاية أكادير إداوتنان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة عن تعيين وزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة لكاتب عام جديد على رأس ولاية أكادير إداوتنان خلفا للكاتب العام السابق ''جمال أنوار الذي تم إعفاؤه.

شوف تيفي:أكادير

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة عن تعيين وزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة لكاتب عام جديد على رأس ولاية أكادير إداوتنان خلفا للكاتب العام السابق "جمال أنوار الذي تم إعفاؤه.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الكاتب العام الجديد الذي جرى تعيينه هو ” عمر بن جلون التويمي ” قادما من إقليم "الحوز" كاتبا عاما لولاية أكادير إداوتنان، قادما اليها من منصب عامل على إقليم الحوز.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا التعيين يأتي بعد الزلزال الذي ضرب رجال السلطة بمختلف رتبهم والتنقيلات التي شهدها هذا الجهاز بتعليمات ملكية سامية وذلك من أجل تخليق الإدارات التربية ومحاربة الفساد الإداري وتشجيع موظفي الداخلية على العطاء أكثر وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحصل "التويمي" على الدكتوراه في القانون العام ليلتحق بعدها بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، وتخرج منه سنة 2001 ، كقائد بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ثم عين قائدا بعمالة الرباط سنة 2002، فقائدا رئيسا لديوان عامل عمالة سلا سنة 2003، قبل أن تتم ترقيته سنة 2006 إلى منصب رئيس دائرة، رئيس قسم بمديرية الولاة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

وبتاريخ 27 ماي 2010، رقي”التويمي” إلى منصب كاتب عام لعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، لينتقل بنفس الصفة إلى عمالة الصخيرات- تمارة في 25 فبراير 2015 قبل أن يعين عاملا بإحدى عمالات إقليم الحوز.