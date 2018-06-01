ورشة أكادير الدولية حول الهجرة تبرز أن القارة الإفريقية هي القارة الوحيدة التي يمثل فيها الأطفال رأس مال هائل للمستقبل ﻿

أبرز ممثلون عن الإتحاد الأوروبي المشاركون في أشغال الورشة الموضوعاتية الدولية المنعقدة بمدينة أكادير حول مصير الأطفال والشباب المهاجرين أن إفريقيا هي القارة الوحيدة التي يشكل فيها الأطفال رأس

شوف تيفي:أكادير

أبرز ممثلون عن الإتحاد الأوروبي المشاركون في أشغال الورشة الموضوعاتية الدولية المنعقدة بمدينة أكادير حول مصير الأطفال والشباب المهاجرين أن إفريقيا هي القارة الوحيدة التي يشكل فيها الأطفال رأس مال هائل بالنسبة للمستقبل، وذلك بفضل النسبة الهائلة من الزيادات الهائلة للأطفال والتي بلغ بموجبها مجموع أطفال إفريقيا حوالي 580 مليون طفل خلال السنة الماضية.

وأوضح المشاركون أنه نظرا للأهمية التي أضحى الأطفال يكتسون في القارة السمراء فإنه من الواجب العمل على إنشاء برامج ومشاريع إستراتيجية ترمي إلى الإستثمار في صحتهم وتعليمهم وحمايتهم من كافة المخاطر المحذقة بهم، وذلك في إطار سياسات وممارسات ناجعة في تذبير إشكاليات الهجرة بالنحو الجيد، وهو ما من شأنه وفق المتحدثون بتعزيز التنمية والإزدهار في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وشدد ممثلو الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن المغرب بجانبه انخرط بدوره في حلحلة هذه التحديات والإشكاليات المتعلقة بالهجرة، ويعمل على سن سياسة ناجعة للنهوض بأوضاع الهجرة تحت القيادة الراشدة للملك محمد السادس، والذي يسهر على تتبعها ونجاحها بإشراك كافة المتدخلين فيها من هيئات حكومية ومدنية واقتصادية، بالإعتماد على تدارس تجارب وخبرات إقليمية والإنفتاح على المحيط الخارجي.