 فضيحة..سيكليس عندو 60 عام غتاصب طفلة عندها 5 سنوات بالفقيه بنصالح+تفاصيل مثيرة ﻿
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فضيحة..سيكليس عندو 60 عام غتاصب طفلة عندها 5 سنوات بالفقيه بنصالح+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 18:04 فضيحة..سيكليس عندو 60 عام غتاصب طفلة عندها 5 سنوات بالفقيه بنصالح+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
فضيحة..سيكليس عندو 60 عام غتاصب طفلة عندها 5 سنوات بالفقيه بنصالح+تفاصيل مثيرة
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''أن دوار اشنيولة بمدينة الفقيه بنصالح، اهتز مساء أمس الخميس 21 يونيو، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها ''بيدوفيل'' في عقده السادس، تم اعتقاله على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من

"شوف تيفي" :

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"أن دوار اشنيولة بمدينة الفقيه بنصالح، اهتز مساء أمس الخميس 21 يونيو، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها "بيدوفيل" في عقده السادس، تم اعتقاله على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بمدينة الفقيه بنصالح، توصلت بشكاية من والد الطفلة، لتفتح تحقيق في الموضوع قبل اعتقال "ص.ن" البالغ من العمر 60 سنة، وهو مطلق وأب لـ 10 أبناء، يتشبه في قيامه باستدراج الضحية إلى محله الخاص بإصلاح الدراجات من أجل ممارسة الجنس عليها.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف وبعد التحقيق الأولي معه من طرف المصالح الأمنية، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة، مشيرا إلى أنه سيمثل أمام الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال صباح الأحد.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية فضيحة أخلاقية استئنافية الفقيه بنصالح

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