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الخلفي.. لا حلّ لنزاع الصحراء بدون انخراط فعلي للجزائر

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 18:01 الخلفي.. لا حلّ لنزاع الصحراء بدون انخراط فعلي للجزائر | بوليتيك
الخلفي.. لا حلّ لنزاع الصحراء بدون انخراط فعلي للجزائر
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة 22 يونيو، إنه ''لا حلّ لنزاع الصحراء من دون انخراط فعلي للجزائر''.

شوف تيفي

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة 22 يونيو، إنه "لا حلّ لنزاع الصحراء من دون انخراط فعلي للجزائر".

واعتبر الخلفي، في كلمة له خلال مشاركته في "الملتقى الوطني الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء" في مدينة مراكش اليوم الجمعة، أنه "لا يمكن تصور حل لنزاع الصحراء من دون انخراط للجزائر، التي لها مسؤولية في استمرار النزاع".

وشدّد الوزير الخلفي، أن المغرب "لن يتنازل عن إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل". 

واعتبر أن "هناك خطاباً جديداً يروج أوهاماً زائفة لاستصدار قرارات مناوئة للمغرب في ملف الصحراء، وسنواجهه بحزم"، دون توضيحات أكثر.

ويهدف الملتقى الأول من نوعه الذي تنظمه الحكومة ، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام ويتضمن خمس ندوات، إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الدفاع عن قضية الصحراء، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال الإعلام. 

ويشارك في الملتقى وزراء ومفكرون وجامعيون وناشطون مدنيون مغاربة. 

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يلتقي مبعوث الأمم المتحدة للصحراء المغربية "هورست كوهلر"، بين 23 يونيو والأول من يوليو ، الأطراف المعنية بنزاع الصحراء بهدف الدفع لاستئناف المفاوضات، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة يوم أمس الخميس.

وسيزور كوهلر "الجزائر ونواكشوط ورابوني والرباط والعيون والسمارة والداخلة"، بحسب ما أعلن فرحان حق، المتحدث المساعد باسم الأمم المتحدة، في لقاء إعلامي. وأضاف المتحدث "أن الزيارة لها هدف مزدوج يتمثل في تحسين فهمه للواقع على الأرض وبحث المسار الذي ينبغي اتباعه للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة". 

وكان مجلس الأمن قد جدد في قراره في أبريل، ولاية مهمة الأمم المتحدة في الصحراء لستة أشهر فقط بدلاً من عام، كما كان يحدث في السابق. كما طالب المجلس باستئناف "المفاوضات دون شروط مسبقة".

وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى 2008 وكان كوهلر قد وعد باستئنافها في 2018.

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