جهة الشرق الأولى وطنيا بنسبة نجاح بلغت 61ر63 في المائة على مستوى نتائج الباكالوريا ﻿

تمكنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق من احتلال المرتبة الأولى وطنيا على مستوى نتائج الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا (2018)، بنسبة نجاح بلغت 61ر63 في المائة في صفوف المترشحين

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تمكنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق من احتلال المرتبة الأولى وطنيا على مستوى نتائج الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا (2018)، بنسبة نجاح بلغت 61ر63 في المائة في صفوف المترشحين الممدرسين، وفق ما أفاد به بلاغ للأكاديمية.

وأوضح البلاغ أن مجموع الناجحين في امتحانات الباكالوريا (دورة يونيو 2018)، على مستوى جهة الشرق، بلغ 13509 تلميذة وتلميذا، منهم 1233 من المترشحين الأحرار، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في صفوف المترشحين الممدرسين بلغت 63,61 في المائة، بزيادة 6,9 نقطة مقارنة مع دورة يونيو 2017.

وأضاف المصدر أن عدد الحاصلين على الميزة من مجموع المترشحين بلغ 6096 تلميذة وتلميذا، بنسبة 44,9 في المائة من مجموع الناجحين، منهم 790 حصلوا على ميزة حسن جدا، و1681 على ميزة حسن، و 3625 على ميزة مستحسن.

وأشار المصدر إلى أن أعلى معدل عام بجهة الشرق حصلت عليه التلميذة مروة الماحي من المديرية الإقليمية للناظور - شعبة العلوم الفيزيائية (18,79) .

وسيجتاز الدورة الاستدراكية، التي تجرى أيام 10 و 11 و 12 يوليوز 2018، ما مجموعه 9528 مترشحة ومترشحا.

للإشارة، فإن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2018، على الصعيد الوطني، بلغ 187 ألف و138 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 57,36 في المائة.