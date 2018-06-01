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حصري..هذا هو الإسم الذي أطلق على الرضيعة ''المختطفة'' بعد العثور عليها بالدارالبيضاء

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حصري..هذا هو الإسم الذي أطلق على الرضيعة ''المختطفة'' بعد العثور عليها بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 17:25 حصري..هذا هو الإسم الذي أطلق على الرضيعة المختطفة بعد العثور عليها بالدارالبيضاء | مجتمع
حصري..هذا هو الإسم الذي أطلق على الرضيعة ''المختطفة'' بعد العثور عليها بالدارالبيضاء
بعد ساعات من العثور عليها وإيقاف الفتاة المتورطة في اختطافها، أكدت أسرة الرضيعة لـ ''شوف تيفي''، يومه الجمعة 22 يونيو، أنها قررت إطلاق اسم ''سلمى'' على الرضيعة، وذلك لأنها عادت سالمة لأحضان والديها بعد

''شوف تيفي'':

بعد ساعات من العثور عليها وإيقاف الفتاة المتورطة في اختطافها، أكدت أسرة الرضيعة لـ ''شوف تيفي''، يومه الجمعة 22 يونيو، أنها قررت إطلاق اسم ''سلمى'' على الرضيعة، وذلك لأنها عادت سالمة لأحضان والديها بعد يومين من اختطافها.

وأوضحت أسرة ''سلمى'' أنها أطلقت هذا الإسم استجابة لرغبة رجال الأمن الذين ساهموا في إعادتها إلى حضن والديها سالمة وفي حالة صحية جيدة بعد ساعات فقط من اختطافها من داخل مستشفى الأطفال ''عبد الرحيم الهاروشي''.

وعبرت الأسرة عن سعادتها التي لا توصف عقب استعادة فلذة كبدها بفضل المجهودات الكبيرة التي قامت بها مختلف الفرق الأمنية التي استطاعت فك لغز عملية الاختطاف.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاختطاف الرضيعة سلمى مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي

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