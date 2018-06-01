نقاش هاديء بين المؤشرات الخطيرة والمؤشرات الإيجابية ﻿

ما قد يعتبره البعض ''مؤشرات خطيرة'' هو في نظر العديد من المهتمين والمتابعين للشأن العام الوطني ''مؤشرات إيجابية''، لأنها تؤشر على انفتاح المؤسسات العمومية والأمنية على محيطها المرفقي والمجتمعي، وتُعبر

شوف تيفي: عادل زين الدين

ما قد يعتبره البعض "مؤشرات خطيرة" هو في نظر العديد من المهتمين والمتابعين للشأن العام الوطني "مؤشرات إيجابية"، لأنها تؤشر على انفتاح المؤسسات العمومية والأمنية على محيطها المرفقي والمجتمعي، وتُعبر عن تجاوبها الفعال والإيجابي مع كل ما يصدر في الإعلام، وما يتعلق باهتمامات المواطن سواء في مجال الأمن أو تنفيذ العقوبة السالبة للحرية داخل الوسط السجني.

فالبلاغات الصحفية والتعقيبات وبيانات الحقيقة التي تصدرها المؤسسات العمومية ليست "مؤشرات انتكاس"، لأنها لا تُجرم أحدا ولا تغلُّ حرية أي جهة في التعبير، ولا تصادر حق أي فاعل من الفاعلين في التعليق على الشأن العام، وإنما هي تُبرز وجهة نظر المؤسسة أو المرفق العام إزاء كل ما يصدر في حقه وفي مواجهة منتسبيه، وهذا من صميم عمله الأصيل، بل إنه حق مكفول قانونا بموجب المقتضيات المنظمة للتصويب والرد اللذين يكرسهما قانون الصحافة والنشر ببلادنا.

فمن حق النائب البرلماني أن يطرح أسئلة تتعلق بسير المؤسسات العمومية التابعة للجهاز التنفيذي، ومن حقه أيضا أن يُوّجه الأسئلة الشفوية والكتابية للوزراء المعنيين، لكن عندما يتحول كلامه إلى نقاش عمومي تتداوله وسائل الإعلام وتذروه الأقلام والتدوينات والتعليقات في وسائط الاتصال الجماهيري، فمن حق المؤسسة العمومية وقتها أن تتدخل للرد والتصويب متى اتضح لها بأن التصريحات المنسوبة لها غير صحيحة أو تتضمن معطيات مغلوطة.

وما ينطبق على النائب البرلماني في قبّة البرلمان يسري أيضا على المحامي في قاعة الجلسات داخل المحاكم، فهو الآخر يحتفظ له القانون بالحق في مناقشة المحاضر القانونية و"تشريحها" بالمفهوم الاصطلاحي للكلمة، وانتقاد الإجراءات المسطرية المنجزة، واستعراض الدفوعات العارضة والشكلية التي تطعن في محاضر الشرطة القضائية. لكن عندما يتم تحويل هذه المناقشة القانونية إلى المجال الإعلامي، وتصبح القضية مسألة رأي عام، فإن من حق أي مؤسسة عمومية، بل وحتى الأشخاص الذاتيين، أن يعقبوا على المواضيع المنشورة في حدود ما يتعلق بمجال اختصاصهم.

إذن، نحن لسنا أمام مؤشرات خطيرة ولا انتكاسة حقوقية كما يزعم البعض، وإنما نحن، على النقيض من ذلك، أمام تفاعل مؤسساتي وتمرين ديمقراطي كفيل بخلق نقاش عمومي هادئ ومتزن، بعيدا عن لغة التخوين وتبخيس حق المؤسسات في الدفاع عن نفسها.

صحيح، أن البعض لازال لم يستسغ، أو لم يستوعب، المقاربة التواصلية التي تنهجها بعض المؤسسات العمومية الوطنية، والتي أصبحت لا تحجب عن الرأي العام إلا ما يفرض القانون حجبه، بعدما كانت في السابق لا تكشف للرأي العام إلا ما يفرض القانون الكشف عنه، وهو تحول إيجابي ضمن آليات التواصل المؤسساتي التي تجعل الاتصال هو الأصل وتقييد النشر هو الاستثناء، الأمر الذي أوصد الباب نهائيا أمام المزايدات السياسوية والانتقادات المجانية، التي ألفت بعض الجهات النفخ في رمادها للمساس بصورة المؤسسات العمومية الوطنية.

وعلى حد تعبير قيدوم النقباء عبد الله درميش "إذا لم يكن الصمت من ذهب.. وجب الكلام". فإن التعقيب على الاتهامات التي يتم تحوير مجالها ونطاق انطباقها يفرض الرد والجواب والتعقيب من جانب المرفق العام المعني، انتصارا لمؤدى القانون من جهة، وتنويرا للرأي العام من جهة ثانية.

وإذا كانت بعض الأقلام تعتبر بلاغات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مؤشرات خطيرة، وتُسقط نفس الوصف على بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإنها إما تجهل أو تتجاهل عن عمد سياق البلاغات المنشورة حسب ما أوضحه مصدر أمني، والذي أوضح بأن تعقيب الأمن الوطني المومأ إليه، كان بسبب نشر "شذرات ومقتطفات" من تقرير منسوب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تم تسريبها خارج إطار القانون، وقد تم التحفظ وقتها على الأحكام الجاهزة التي أطلقها البعض استنادا على الأجزاء المنشورة بشكل مشوب بعدم الشرعية.

واستطرد ذات المصدر، بأن المديرية العامة للأمن الوطني لم تتدخل نهائيا في صلاحيات أي مؤسسة دستورية، وإنما كانت دائما حريصة على التفاعل الإيجابي مع كل ما يتعلق بانتظارات المواطن بخصوص "المطلب الأمني"، باعتباره أيضا حق دستوري من الحقوق الأساسية للمواطن، والذي تتفرع عنه حقوق دستورية أخرى عديدة مثل الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في الملكية وغيرها.