أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة ﻿

اهتزت مدينة أكادير يوم أمس على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب ثلاتيني وذلك بعد تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى العنق من طرف شاب آخر بحي الداخلة.

شوف تيفي:

اهتزت مدينة أكادير يوم أمس على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب ثلاتيني وذلك بعد تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى العنق من طرف شاب آخر بحي الداخلة.

وحسب مصادر "قناة شوف تيفي"، فالهالك دخل في خلاف مع أحد الأشخاص بالحي السالف الذكر نتيجة تصفية حسابات قديمة قبل أن يدخلا في صراع وشجار انتهى بأن استل أحدهما سكين كان بحوزته موجها به طعنة مميتة لغريمة على مستوى العنق تاركا إياه مدرجا في دمائه ولاذا بالفرار.

واستنفر الحادث مختلف مصالح الأمن التي هرعت لعين المكان مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية والوقاية المدنية ، وتم تطويق مسرح الجريمة وجمع كافة الأدلة والمعطيات التي ستساهم في البحث القضائي الذي فتح حول القضية فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه فور تنفيذه لجريمته فر متجها نحو منطقة "تالوين" التابعة لإقليم تارودانت، غير أن البحث والتحقيق الذي فتحته المصالح الأمنية حول الحادث مكن من تحديد مكان تواجده ليجري توقيفه ساعات قايلة من تنفيذه لجريمته المروعة.

وأحيل الموقوف على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث والتحقيق معه حول حيثيات وملابسات إقدامه على ارتكاب فعله الإجرامي، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.