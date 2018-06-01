تلميذة بالتعليم الخصوصي تحصل على أعلى معدل للباكالوريا على صعيد جهة سوس ماسة ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن أعلى معدل لنتائج الباكالوريا لهذه السنة بجهة سوس ماسة بلغ 19.10 وحصلت عليه التلميذة ''بوعدوش ناجية'' التي تدرس بسلك التعليم الخصوصي وبالضبط بمؤسسة القلم شعبة

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة "شوف تيفي"، أن أعلى معدل لنتائج الباكالوريا لهذه السنة بجهة سوس ماسة بلغ 19.10 وحصلت عليه التلميذة "بوعدوش ناجية" التي تدرس بسلك التعليم الخصوصي وبالضبط بمؤسسة القلم شعبة العلوم الفيزيائية.

وأكدت ذات المصادر، أن جهة سوس ماسة سجلت كعادتها تفوقا ملحوظا مقارنة بباقي جهات المملكة حيث تمكن العديد من الممتحنين من حصد نتائج جد مشرفة وبميزات عالية وهو ما يجعل الجهة تبين مدى نباهة تلاميذها وطاقاتها الشبابية المختزنة.

هذا وبدأت نتائج الباكالوريا لسنة 2018 تظهر بشكل شبه رسمي بعدد من جهات المملكة منذ ليلة أمس، حيث تمكن عدد من التلاميذ من الإطلاع عليها عبر البوابات والمواقع الإلكترونية التي خصصتها وزارة التربية الوطنية لذلك، في انتظار إعلانها بشكل رسمي عشية اليوم داخل المؤسسات التعليمية بجميع ربوع المملكة.



جدير بالذكر، أن أعلى معدل للباكالوريا الموسم الفارط يعود للتلميذة "فاتن هموزال" التي تدرس بمؤسسة "الإنبعاث" الخصوصية وتمكنت من حصد نقطة 19.08 في مسلك العلوم الفيزيائية.