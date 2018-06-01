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تلميذة تحصل على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في مسلك العلوم الفيزيائية

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 16:01 تلميذة تحصل على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في مسلك العلوم الفيزيائية | مجتمع
تلميذة تحصل على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في مسلك العلوم الفيزيائية
حصلت إيمان بنيوس فتاة عشرينية من مدينة خريبكة على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في شعبة العلوم الفيزيائية برسم دورة يونيو 2018 بنتيجة 19.71 على 20 بميزة حسن جدا.

شوف تيفي

 

حصلت إيمان بنيوس فتاة عشرينية من مدينة خريبكة على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في شعبة العلوم الفيزيائية برسم دورة يونيو 2018 بنتيجة 19.71 على 20 بميزة حسن جدا.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الفتاة المذكورة حصلت أيضا على أعلى نقطة على الصعيد الجهوي بنقطة 19.27.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2018 بلغ 187 ألف و138 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 57,36 في المائة مقابل 50,28 في المائة في نفس الدورة لعام 2017 وبزيادة بلغت 7,08 نقطة مئوية. وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي للناجحات الممدرسات بلغ 103 ألف و567 وهو ما يمثل نسبة 55,34 في المائة من مجموع الناجحين والناجحات، مضيفا أن عدد الناجحين بإحدى الميزات بلغ 92 ألف و 771 ، وهو ما يمثل 49,58 في المائة من مجموع الناجحين.

 

 

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تلميذة خريبكة معدل الصعيد الوطني مسلك العلوم الفيزيائية

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