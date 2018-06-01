سعد لمجرد مهدد بالسجن لمدة 20 سنة ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد وافقت المحكمة الابتدائية في باريس على طلب المعاينة الطبية الذي تقدم به محامي الفتاة الفرنسية، لورا بريول، التي اتهمت الفنان سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها

"شوف تيفي"

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي"، فقد وافقت المحكمة الابتدائية في باريس على طلب المعاينة الطبية الذي تقدم به محامي الفتاة الفرنسية، لورا بريول، التي اتهمت الفنان سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

وحسب موقع "روسيا اليوم" فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن محامي لورا أنه "سيتم تعيين خبير طبي من قبل المحكمة للتدقيق في الحالة الطبية للورا بريول، قبل الاعتداء الذي تعرضت له، في 26 أكتوبر 2016"، مضيفا أن دفاع لمجرد لديه 15 يوما فقط لاستئناف هذا القرار، بالإضافة إلى أن الفنان المغربي مهدد بالسجن لمدة 20 عاما.

وأكد الموقع الروسي أن مدير أعمال سعد لمجرد، رضوان بوزيد،قال: "إن ملف الدعوى القضائية بيد محاميه بفرنسا"، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي مستجد في الملف، وأن المحامين يتابعون الملف، ولو حصل ذلك لكنا قد علمنا به.

وأكد بوزيد، يضيف الموقع المذكور، أن سعد عاد إلى فرنسا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد قضائه نحو 40 يوما مع عائلته وأصدقائه في المغرب، حيث أصدر خلالها أنشودة دينية تحمل عنوان "يا الله"، كما قام بتصوير فيديو كليب لأغنية جديدة يعتزم إطلاقها بعد حوالي 15 يوما.



تجدر الإشارة إلى أن مصدر جد مطلع، أكد لـ "شوف تيفي" أن نتائج الخبرة الطبية التي أخضعت لها "لروا بريول" جاهزة، وسيتم الكشف عنها خلال أشغال الجلسة التي ستجرى بابتدائية باريس.

