 سعد لمجرد مهدد بالسجن لمدة 20 سنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نقاش هاديء بين المؤشرات الخطيرة والمؤشرات الإيجابية | بوليتيك

نقاش هاديء بين المؤشرات الخطيرة والمؤشرات الإيجابية

أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة | حوادث و حقوق

أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة

تلميذة بالتعليم الخصوصي تحصل على أعلى معدل للباكالوريا على صعيد جهة سوس ماسة | مجتمع

تلميذة بالتعليم الخصوصي تحصل على أعلى معدل للباكالوريا على صعيد جهة سوس ماسة

تلميذة تحصل على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في مسلك العلوم الفيزيائية | مجتمع

تلميذة تحصل على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في مسلك العلوم الفيزيائية

سعد لمجرد مهدد بالسجن لمدة 20 سنة | ثقافة و فنون

سعد لمجرد مهدد بالسجن لمدة 20 سنة

بعدما عاير الروسيات..نيبا يتعرض لهجوم فايسبوكي | كاريكاتير شوف تيفي

بعدما عاير الروسيات..نيبا يتعرض لهجوم فايسبوكي

عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان.. | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: ''مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان..''

مديرية الحموشي تكشف حقيقة محضر خاص بالاستماع لمفتش شرطة معزول عبر الواتساب | مجتمع

مديرية الحموشي تكشف حقيقة محضر خاص بالاستماع لمفتش شرطة معزول عبر الواتساب

عاجل.. بعد العثور عليها في ظرف وجيز. . إعادة تمثيل جريمة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. بعد العثور عليها في ظرف وجيز. . إعادة تمثيل جريمة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي

مجلس الصحافة الذي نريد...!

سعد لمجرد مهدد بالسجن لمدة 20 سنة

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 15:29 سعد لمجرد مهدد بالسجن لمدة 20 سنة | ثقافة و فنون
سعد لمجرد مهدد بالسجن لمدة 20 سنة
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد وافقت المحكمة الابتدائية في باريس على طلب المعاينة الطبية الذي تقدم به محامي الفتاة الفرنسية، لورا بريول، التي اتهمت الفنان سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها

"شوف تيفي"

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي"، فقد وافقت المحكمة الابتدائية في باريس على طلب المعاينة الطبية الذي تقدم به محامي الفتاة الفرنسية، لورا بريول، التي اتهمت الفنان سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

وحسب موقع "روسيا اليوم" فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن محامي لورا أنه "سيتم تعيين خبير طبي من قبل المحكمة للتدقيق في الحالة الطبية للورا بريول، قبل الاعتداء الذي تعرضت له، في 26 أكتوبر 2016"، مضيفا أن دفاع لمجرد لديه 15 يوما فقط لاستئناف هذا القرار، بالإضافة إلى أن الفنان المغربي مهدد بالسجن لمدة 20 عاما.

وأكد الموقع الروسي أن مدير أعمال سعد لمجرد، رضوان بوزيد،قال: "إن ملف الدعوى القضائية بيد محاميه بفرنسا"، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي مستجد في الملف، وأن المحامين يتابعون الملف، ولو حصل ذلك لكنا قد علمنا به.

وأكد بوزيد، يضيف الموقع المذكور، أن سعد عاد إلى فرنسا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد قضائه نحو 40 يوما مع عائلته وأصدقائه في المغرب، حيث أصدر خلالها أنشودة دينية تحمل عنوان "يا الله"، كما قام بتصوير فيديو كليب لأغنية جديدة يعتزم إطلاقها بعد حوالي 15 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر جد مطلع، أكد لـ "شوف تيفي" أن نتائج الخبرة الطبية التي أخضعت لها "لروا بريول" جاهزة، وسيتم الكشف عنها خلال أشغال الجلسة التي ستجرى بابتدائية باريس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي؟ فيديو كليب السجن وسائل إعلام الملف رضوان بوزيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد نجاحه ووصوله للقمة على مستوى العالم العربي..فنان جزائري يتهم لمجرد بسرقة أغنية أنت باغية واحد وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

بعد نجاحه ووصوله للقمة على مستوى العالم العربي..فنان جزائري يتهم لمجرد بسرقة أغنية ''أنت باغية واحد'' وهذه هي التفاصيل

هجوم كبير على الفنانين بسبب هجومهم على الفندق الذي يتواجد فيه منتخبهم | ثقافة و فنون

هجوم كبير على الفنانين بسبب هجومهم على الفندق الذي يتواجد فيه منتخبهم

الفيسبوك يلتحق بموازين | ثقافة و فنون

الفيسبوك يلتحق بموازين

عــاجل: وفاة فـنان تشكيلي مغربي | ثقافة و فنون

عــاجل: وفاة فـنان تشكيلي مغربي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة نقل أفراد عصابة خطيرة من ليساسفة إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعدما ضربوهم البوليس بالقرطاس | بــووز
منذ 34 دقيقة

لحظة نقل أفراد عصابة خطيرة من ليساسفة إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعدما ضربوهم البوليس بالقرطاس

أول خروج إعلامي لولد الرضيعة للي خطفاتها مُنقبة وشدوها البوليس فكازا..كنشكر الملك و الأمن و الشعب المغربي للي رجعو ليا بنتي | بــووز

أول خروج إعلامي لولد الرضيعة للي خطفاتها مُنقبة وشدوها البوليس فكازا..كنشكر الملك و الأمن و الشعب المغربي للي رجعو ليا بنتي

فيديو مثير..شوفو أشنو وقع للراقي الملتحي بعدما سمع براءة الزوجة ديالو المنقبة اللي اتاهمها بالخيانة الزوجية مع صاحبو | قنوات أخرى

فيديو مثير..شوفو أشنو وقع للراقي الملتحي بعدما سمع براءة الزوجة ديالو المنقبة اللي اتاهمها بالخيانة الزوجية مع صاحبو

تصريح صادم و غير متوقع لصاحب المنزل للي شدو فيه البوليس مُختطِفة الرضيعة بالرحمة..سكنات عندنا 6 أشهر وهاكيفاش عرفوها الجيران | خارج البلاطو

تصريح صادم و غير متوقع لصاحب المنزل للي شدو فيه البوليس مُختطِفة الرضيعة بالرحمة..سكنات عندنا 6 أشهر وهاكيفاش عرفوها الجيران

﻿

آخر المستجدات

نقاش هاديء بين المؤشرات الخطيرة والمؤشرات الإيجابية | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

نقاش هاديء بين المؤشرات الخطيرة والمؤشرات الإيجابية

أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة | حوادث و حقوق

أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة

تلميذة بالتعليم الخصوصي تحصل على أعلى معدل للباكالوريا على صعيد جهة سوس ماسة | مجتمع

تلميذة بالتعليم الخصوصي تحصل على أعلى معدل للباكالوريا على صعيد جهة سوس ماسة

تلميذة تحصل على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في مسلك العلوم الفيزيائية | مجتمع

تلميذة تحصل على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في مسلك العلوم الفيزيائية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.