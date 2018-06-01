 عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: ''مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان..'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..هذا هو الإسم الذي أطلق على الرضيعة المختطفة بعد العثور عليها بالدارالبيضاء | مجتمع

حصري..هذا هو الإسم الذي أطلق على الرضيعة ''المختطفة'' بعد العثور عليها بالدارالبيضاء

نقاش هاديء بين المؤشرات الخطيرة والمؤشرات الإيجابية | بوليتيك

نقاش هاديء بين المؤشرات الخطيرة والمؤشرات الإيجابية

أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة | حوادث و حقوق

أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة

تلميذة بالتعليم الخصوصي تحصل على أعلى معدل للباكالوريا على صعيد جهة سوس ماسة | مجتمع

تلميذة بالتعليم الخصوصي تحصل على أعلى معدل للباكالوريا على صعيد جهة سوس ماسة

تلميذة تحصل على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في مسلك العلوم الفيزيائية | مجتمع

تلميذة تحصل على أعلى معدل في جهة خريبكة - بني ملال في مسلك العلوم الفيزيائية

سعد لمجرد مهدد بالسجن لمدة 20 سنة | ثقافة و فنون

سعد لمجرد مهدد بالسجن لمدة 20 سنة

بعدما عاير الروسيات..نيبا يتعرض لهجوم فايسبوكي | كاريكاتير شوف تيفي

بعدما عاير الروسيات..نيبا يتعرض لهجوم فايسبوكي

عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان.. | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: ''مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان..''

مديرية الحموشي تكشف حقيقة محضر خاص بالاستماع لمفتش شرطة معزول عبر الواتساب | مجتمع

مديرية الحموشي تكشف حقيقة محضر خاص بالاستماع لمفتش شرطة معزول عبر الواتساب

مجلس الصحافة الذي نريد...!

عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: ''مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان..''

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 15:03 عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان.. | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: ''مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان..''
ما تزال تداعيات الفيديو الصادم الذي يظهر لحظة إيقاف ''منقبة'' رفقة شخص بمدينة سطات بعد اتهامهما بالخيانة الزوجية، متواصلة، حيث تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه

''شوف تيفي''

ما تزال تداعيات الفيديو الصادم الذي يظهر لحظة إيقاف ''منقبة'' رفقة شخص بمدينة سطات بعد اتهامهما بالخيانة الزوجية، متواصلة، حيث تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الجمعة 22 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهرت به شقيقة الزوج الملتحي، وهي تكشف أن زوجة شقيقها، تورطت بالفعل بالخيانة الزوجية بالرغم من حصولها على البراءة.

وأوضحت شقيقة الملتحي والذي يعمل كـ ''راقي''، أن زوجة هذا الأخير وخلال إيقاقها في حالة تلبس رفقة شخص، كانت تضع مساحيق التجميل، مشيرة إلى أنها اعترفت خلال التحقيق معها بتبادل القبل مع ''عشيقها''، وتبادل الحديث معه عبر ''الواتساب''.

وطالبت الشقيقة بضرورة إعتقال الزوجة والتحقق من بعض التسجيلات التي تدين الزوجة، مشددة على أن هذه الأخيرة متورطة في الخيانة الزوجية وجميع الأدلة المتوفرة دليل واضح، تؤكد هذه التهمة.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الزوجة الراقي مساحيق التجميل الخيانة سطات راقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة | حوادث و حقوق

أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة

عاجل.. بعد العثور عليها في ظرف وجيز. . إعادة تمثيل جريمة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. بعد العثور عليها في ظرف وجيز. . إعادة تمثيل جريمة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء

عاجل.. بعد إطلاق الرصاص:اعتقال أفراد العصابة المتورطين في الهجوم على سيارة شرطة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. بعد إطلاق الرصاص:اعتقال أفراد العصابة المتورطين في الهجوم على سيارة شرطة بالبيضاء

تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة دهس سيارة أجرة لرجال أمن بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة دهس سيارة أجرة لرجال أمن بمدينة الدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة نقل أفراد عصابة خطيرة من ليساسفة إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعدما ضربوهم البوليس بالقرطاس | بــووز
منذ 37 دقيقة

لحظة نقل أفراد عصابة خطيرة من ليساسفة إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعدما ضربوهم البوليس بالقرطاس

أول خروج إعلامي لولد الرضيعة للي خطفاتها مُنقبة وشدوها البوليس فكازا..كنشكر الملك و الأمن و الشعب المغربي للي رجعو ليا بنتي | بــووز

أول خروج إعلامي لولد الرضيعة للي خطفاتها مُنقبة وشدوها البوليس فكازا..كنشكر الملك و الأمن و الشعب المغربي للي رجعو ليا بنتي

فيديو مثير..شوفو أشنو وقع للراقي الملتحي بعدما سمع براءة الزوجة ديالو المنقبة اللي اتاهمها بالخيانة الزوجية مع صاحبو | قنوات أخرى

فيديو مثير..شوفو أشنو وقع للراقي الملتحي بعدما سمع براءة الزوجة ديالو المنقبة اللي اتاهمها بالخيانة الزوجية مع صاحبو

تصريح صادم و غير متوقع لصاحب المنزل للي شدو فيه البوليس مُختطِفة الرضيعة بالرحمة..سكنات عندنا 6 أشهر وهاكيفاش عرفوها الجيران | خارج البلاطو

تصريح صادم و غير متوقع لصاحب المنزل للي شدو فيه البوليس مُختطِفة الرضيعة بالرحمة..سكنات عندنا 6 أشهر وهاكيفاش عرفوها الجيران

﻿

آخر المستجدات

حصري..هذا هو الإسم الذي أطلق على الرضيعة المختطفة بعد العثور عليها بالدارالبيضاء | مجتمع
منذ 2 دقائق

حصري..هذا هو الإسم الذي أطلق على الرضيعة ''المختطفة'' بعد العثور عليها بالدارالبيضاء

نقاش هاديء بين المؤشرات الخطيرة والمؤشرات الإيجابية | بوليتيك

نقاش هاديء بين المؤشرات الخطيرة والمؤشرات الإيجابية

أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة | حوادث و حقوق

أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة

تلميذة بالتعليم الخصوصي تحصل على أعلى معدل للباكالوريا على صعيد جهة سوس ماسة | مجتمع

تلميذة بالتعليم الخصوصي تحصل على أعلى معدل للباكالوريا على صعيد جهة سوس ماسة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.