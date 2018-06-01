عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: ''مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان..'' ﻿

ما تزال تداعيات الفيديو الصادم الذي يظهر لحظة إيقاف ''منقبة'' رفقة شخص بمدينة سطات بعد اتهامهما بالخيانة الزوجية، متواصلة، حيث تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه

''شوف تيفي''

ما تزال تداعيات الفيديو الصادم الذي يظهر لحظة إيقاف ''منقبة'' رفقة شخص بمدينة سطات بعد اتهامهما بالخيانة الزوجية، متواصلة، حيث تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الجمعة 22 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهرت به شقيقة الزوج الملتحي، وهي تكشف أن زوجة شقيقها، تورطت بالفعل بالخيانة الزوجية بالرغم من حصولها على البراءة.

وأوضحت شقيقة الملتحي والذي يعمل كـ ''راقي''، أن زوجة هذا الأخير وخلال إيقاقها في حالة تلبس رفقة شخص، كانت تضع مساحيق التجميل، مشيرة إلى أنها اعترفت خلال التحقيق معها بتبادل القبل مع ''عشيقها''، وتبادل الحديث معه عبر ''الواتساب''.

وطالبت الشقيقة بضرورة إعتقال الزوجة والتحقق من بعض التسجيلات التي تدين الزوجة، مشددة على أن هذه الأخيرة متورطة في الخيانة الزوجية وجميع الأدلة المتوفرة دليل واضح، تؤكد هذه التهمة.





