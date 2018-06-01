عاجل.. بعد العثور عليها في ظرف وجيز. . إعادة تمثيل جريمة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء ﻿

يعرف مستشفى ''عبد الرحيم الهاروشي'' الخاص بالأطفال بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الجمعة 22 يونيو، إعادة تمثل جريمة اختطاف رضيعة، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من إيقاف المتورطة في هذا العمل الإجرامي.

"شوف تيفي"

يعرف مستشفى "عبد الرحيم الهاروشي" الخاص بالأطفال بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الجمعة 22 يونيو، إعادة تمثل جريمة اختطاف رضيعة، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من إيقاف المتورطة في هذا العمل الإجرامي.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية تتواجد رفقة المعنية بالأمر داخل المستشفى المذكور لإعادة تمثيل الجريمة والكشف عن ظروف وملابسات هذه النازلة.

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت بتنسيق وثيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 21 يونيو الجاري، من العثور على الرضيعة التي تم اختطافها من داخل مؤسسة استشفائية، وتوقيف السيدة التي يشتبه في ضلوعها في واقعة الاختطاف.

وقد أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتحري، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيها وتحديد مكان إقامتها بالقرب من حي ليساسفة بالدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز الملابس التي ظهرت بها المشتبه بها في تسجيلات كاميرا المراقبة بالمستشفى، قبل أن يتم الاهتداء لاحقا إلى مكان تواجدها بمسكن عائلتها بمنطقة الرحمة والعثور بحوزتها على الرضيعة المختطفة.

وقد أوضحت المعاينات الأولية أن الحالة الصحية للرضيعة عادية، وقد جرى عرضها على الخبرة الطبية، بينما تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكابها هذه الأفعال الاجرامية، فضلا عن رصد كل التواطئات المُحتملة التي يمكن أن تكون ساهمت في تسهيل ارتكاب هذه الجريمة.