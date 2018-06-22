عاجل.. بعد إطلاق الرصاص:اعتقال أفراد العصابة المتورطين في الهجوم على سيارة شرطة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية،أوقفت قبل قليل من يومه الجمعة 22 يونيو، أربعة أشخاص من بينهم شابتان تنتميان لأفراد العصابة الخطيرة، التي هاجمت سيارة تابعة للأمن بحي ليساسفة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية،أوقفت قبل قليل من يومه الجمعة 22 يونيو، أربعة أشخاص من بينهم شابتان تنتميان لأفراد العصابة الخطيرة، التي هاجمت سيارة تابعة للأمن بحي ليساسفة بالبيضاء، ما اضطر أحد رجال الأمن إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق الرصاص لتحييد الخطر.

وأوضح المصدر ذاته أن شابين ينتميان للعصابة تم نقلهما إلى مستشفى الحسني بعد إيقافهما، من أجل إخضاعهما للعلاج، نتيجة إصابتهما برصاصتين أطلقها عليهما رجال الأمن خلال هجومهما على سيارة الشرطة بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وأكد ذات المصدر أن الموقوفين، سيتم نقلهما من مستشفى الحسني إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حتى يتم إخضاعهما لعملية جراحية لإزالة الرصاصتين.