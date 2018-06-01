عــاجل.. ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا بأوامر ملكية ﻿

مباشرة بعد التعليمات الملكية الصادرة لوزير الداخلية لضمان الشفافية في التعيينات، أعلنت الوزارة اليوم الجمعة عن حركة انتقالية واسعة همت 1574 من رجال السلطة، يمثلون 38 في المائة من مجموع أفراد هذه

شوف تيفي

مباشرة بعد التعليمات الملكية الصادرة لوزير الداخلية لضمان الشفافية في التعيينات، أعلنت الوزارة اليوم الجمعة عن حركة انتقالية واسعة همت 1574 من رجال السلطة، يمثلون 38 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإدارة.

وتهدف هذه الحركة وفق بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به "شوف تيفي" اليوم الجمعة 22 يونيو، إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الحركة الانتقالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة،

وقد عرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال.



وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة.



ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، موزعين على الشكل التالي:

ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛

ترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛

ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.