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عاجل.. تنفيذا للتعليمات الملكية: زلزال جديد بوزارة الداخلية بعد عزل وإعفاء رجال سلطة من بينهم ولاة وعمال

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 13:27 عاجل.. تنفيذا للتعليمات الملكية: زلزال جديد بوزارة الداخلية بعد عزل وإعفاء رجال سلطة من بينهم ولاة وعمال | بوليتيك
عاجل.. تنفيذا للتعليمات الملكية: زلزال جديد بوزارة الداخلية بعد عزل وإعفاء رجال سلطة من بينهم ولاة وعمال
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، يومه الجمعة 22 يونيو، على أنها وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، يومه الجمعة 22 يونيو، على أنها وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغها عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال، و إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد ، وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ ل21 رجل سلطة، بالإضافة إلى تتوجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.

وأكدت وزارة الداخلية سعيها على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.

 

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المغرب شوف تيفي وزير الداخلية التعليمات الملكية إعفاء التعليمات الملكية

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