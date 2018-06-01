 عاجل.. اعتقال الشخص الذي هدد بتفجير قنبلة داخل محطة بلندن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعدما عاير الروسيات..نيبا يتعرض لهجوم فايسبوكي | كاريكاتير شوف تيفي

بعدما عاير الروسيات..نيبا يتعرض لهجوم فايسبوكي

عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان.. | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: ''مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان..''

مديرية الحموشي تكشف حقيقة محضر خاص بالاستماع لمفتش شرطة معزول عبر الواتساب | مجتمع

مديرية الحموشي تكشف حقيقة محضر خاص بالاستماع لمفتش شرطة معزول عبر الواتساب

عاجل.. بعد العثور عليها في ظرف وجيز. . إعادة تمثيل جريمة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. بعد العثور عليها في ظرف وجيز. . إعادة تمثيل جريمة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي

عاجل.. بعد إطلاق الرصاص:اعتقال أفراد العصابة المتورطين في الهجوم على سيارة شرطة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. بعد إطلاق الرصاص:اعتقال أفراد العصابة المتورطين في الهجوم على سيارة شرطة بالبيضاء

عــاجل.. ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا بأوامر ملكية | مجتمع

عــاجل.. ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا بأوامر ملكية

عاجل.. تنفيذا للتعليمات الملكية: زلزال جديد بوزارة الداخلية بعد عزل وإعفاء رجال سلطة من بينهم ولاة وعمال | بوليتيك

عاجل.. تنفيذا للتعليمات الملكية: زلزال جديد بوزارة الداخلية بعد عزل وإعفاء رجال سلطة من بينهم ولاة

بعد أوامر ملكية..حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 38 بالمائة من أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية | بوليتيك

بعد أوامر ملكية..حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 38 بالمائة من أفراد هذه الهيئة العاملين

عاجل.. اعتقال الشخص الذي هدد بتفجير قنبلة داخل محطة بلندن | دولي

عاجل.. اعتقال الشخص الذي هدد بتفجير قنبلة داخل محطة بلندن

مجلس الصحافة الذي نريد...!

عاجل.. اعتقال الشخص الذي هدد بتفجير قنبلة داخل محطة بلندن

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 12:55 عاجل.. اعتقال الشخص الذي هدد بتفجير قنبلة داخل محطة بلندن | دولي
عاجل.. اعتقال الشخص الذي هدد بتفجير قنبلة داخل محطة بلندن
أعلنت الشرطة البريطانية، يومه الجمعة 22 يونيو، أنها اعتقلت رجلا زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشيرينغ كروس للقطارات بلندن.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

أعلنت الشرطة البريطانية، يومه الجمعة 22 يونيو، أنها اعتقلت رجلا زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشيرينغ كروس للقطارات بلندن.

وقالت شرطة النقل: "الرجل الذي زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشيرينغ كروس اعتقل الآن. نعمل على إعادة فتح المحطة في أسرع وقت ممكن".

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وجود عدد كبير من عناصر الشرطة، بما في ذلك ضباط مسلحون في المحطة التي تقدم خدمات السفر من العاصمة إلى جنوب شرق إنجلترا.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن إخلاء محطة تشيرينغ كروس للقطارات "كإجراء احترازي" بعد تقارير عن وجود رجل على السكة يقول إن معه قنبلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لندن انجلترا القطارات مواقع التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. شخص يهدد بتفجير قنبلة وسط محطة للقطارات بلندن | دولي

عاجل.. شخص يهدد بتفجير قنبلة وسط محطة للقطارات بلندن

غريب..التسول يصل إلى الطائرات.. شوفوا متسول طلع للطيارة وكيطلب | دولي

غريب..التسول يصل إلى الطائرات.. شوفوا متسول طلع للطيارة وكيطلب

هاشنو دارت الجزائر باش تحارب الغش في الامتحانات | دولي

هاشنو دارت الجزائر باش تحارب الغش في الامتحانات

القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام | دولي

القبض على رجل مغربي بحوزته 1.4 مليون أورو نقدا في أمستردام

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مثير..شوفو أشنو وقع للراقي الملتحي بعدما سمع براءة الزوجة ديالو المنقبة اللي اتاهمها بالخيانة الزوجية مع صاحبو | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

فيديو مثير..شوفو أشنو وقع للراقي الملتحي بعدما سمع براءة الزوجة ديالو المنقبة اللي اتاهمها بالخيانة الزوجية مع صاحبو

تصريح صادم و غير متوقع لصاحب المنزل للي شدو فيه البوليس مُختطِفة الرضيعة بالرحمة..سكنات عندنا 6 أشهر وهاكيفاش عرفوها الجيران | خارج البلاطو

تصريح صادم و غير متوقع لصاحب المنزل للي شدو فيه البوليس مُختطِفة الرضيعة بالرحمة..سكنات عندنا 6 أشهر وهاكيفاش عرفوها الجيران

فيديو حصري من قلب منزل المُنقبة اللي شفرات الرضيعة من مستشفى الهاروشي ..شوفو فين خْـباتها وهافين كانت ساكنة | خارج البلاطو

فيديو حصري من قلب منزل المُنقبة اللي شفرات الرضيعة من مستشفى الهاروشي ..شوفو فين خْـباتها وهافين كانت ساكنة

القصة الكاملة في قلب منزل التلميذ اللي ذبحو صاحبو فوسط المدرسة بقلعة سراغنة بسباب النقلة..إدارة المدرسة و الإسعاف اللي قتلو ولدنا | خارج البلاطو

القصة الكاملة في قلب منزل التلميذ اللي ذبحو صاحبو فوسط المدرسة بقلعة سراغنة بسباب ''النقلة''..إدارة المدرسة و الإسعاف اللي قتلو ولدنا

﻿

آخر المستجدات

بعدما عاير الروسيات..نيبا يتعرض لهجوم فايسبوكي | كاريكاتير شوف تيفي
منذ 7 دقائق

بعدما عاير الروسيات..نيبا يتعرض لهجوم فايسبوكي

عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان.. | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..شقيقة الراقي زوج المنقبة تفجرها: ''مرات خويا كانت كتبادل القبل مع عشيقها في رمضان..''

مديرية الحموشي تكشف حقيقة محضر خاص بالاستماع لمفتش شرطة معزول عبر الواتساب | مجتمع

مديرية الحموشي تكشف حقيقة محضر خاص بالاستماع لمفتش شرطة معزول عبر الواتساب

عاجل.. بعد العثور عليها في ظرف وجيز. . إعادة تمثيل جريمة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. بعد العثور عليها في ظرف وجيز. . إعادة تمثيل جريمة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.