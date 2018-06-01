عاجل.. اعتقال الشخص الذي هدد بتفجير قنبلة داخل محطة بلندن ﻿

أعلنت الشرطة البريطانية، يومه الجمعة 22 يونيو، أنها اعتقلت رجلا زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشيرينغ كروس للقطارات بلندن.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أعلنت الشرطة البريطانية، يومه الجمعة 22 يونيو، أنها اعتقلت رجلا زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشيرينغ كروس للقطارات بلندن.

وقالت شرطة النقل: "الرجل الذي زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشيرينغ كروس اعتقل الآن. نعمل على إعادة فتح المحطة في أسرع وقت ممكن".

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وجود عدد كبير من عناصر الشرطة، بما في ذلك ضباط مسلحون في المحطة التي تقدم خدمات السفر من العاصمة إلى جنوب شرق إنجلترا.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن إخلاء محطة تشيرينغ كروس للقطارات "كإجراء احترازي" بعد تقارير عن وجود رجل على السكة يقول إن معه قنبلة.



