عاجل. . هذه هي أعلى نقطة في الباكالوريا بالمغرب ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي أن أعلى معدل عام تم الحصول عليه بالبكالوريا خلال الدورة الحالية، هو 19,44 من 20 بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي أن أعلى معدل عام تم الحصول عليه بالبكالوريا خلال الدورة الحالية، هو 19,44 من 20 بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي.



وأوضحت الوزارة أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2018 بلغ 187 ألف و138 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 57,36 في المائة مقابل 50,28 في المائة في نفس الدورة لعام 2017 وبزيادة بلغت 7,08 نقطة مئوية.

وأوضاف بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي للناجحات الممدرسات بلغ 103 ألف و567 وهو ما يمثل نسبة 55,34 في المائة من مجموع الناجحين والناجحات، مضيفا أن عدد الناجحين بإحدى الميزات بلغ 92 ألف و 771 ، وهو ما يمثل 49,58 في المائة من مجموع الناجحين.