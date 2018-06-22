 تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة دهس سيارة أجرة لرجال أمن بمدينة الدار البيضاء ﻿
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تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة دهس سيارة أجرة لرجال أمن بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 12:05 تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة دهس سيارة أجرة لرجال أمن بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة دهس سيارة أجرة لرجال أمن بمدينة الدار البيضاء
في جديد واقعة دهس سيارة أجرة لرجال أمن بشارع مولاي إسماعيل بالبيضاء، في الساعات الأولى من يومه الجمعة 22 يونيو، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشخص المتورط في هذا الاعتداء الخطير، سرق سيارة الأجرة

"شوف تيفي":

 

في جديد واقعة دهس سيارة أجرة لرجال أمن بشارع مولاي إسماعيل بالبيضاء، في الساعات الأولى من يومه الجمعة 22 يونيو، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشخص المتورط في هذا الاعتداء الخطير، سرق سيارة الأجرة من مالكها القاطن بشارع الزرقطوني،وحاول قبل الواقعة دهس رجل أمن بمنطقة البرنوصي.

وأوضح المصدر ذاته أن رجال الأمن، حاولوا إيقاف سيارة الأجرة بسد قضائي "باراج" بشارع مولاي إسماعيل، إلا أن السائق رفض التوقف ودهس ثلاث رجال أمن، ما تسبب في إصابتهم بجروح متفاونة الخطورة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، أوقفت هذا الشخص الذي كان في حالة غير طبيعية، بمساعدة من مجموعة من المواطنين.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف رفض الكشف عن هويته مباشرة بعد إيقافه، ما دفع بالمصالح الأمنية إلى تنقيطه بالاعتماد على بصماته، قبل إحالته على الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع لتعميق البحث معه.


 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شارع مولاي إسماعيل البيضاء دهس المصالح الأمنية

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