بالفيديو.. المنقبة اللي اتاهمها راجلها الملتحي بالخيانة في الشارع تكشف تفاصيل مثيرة وصادمة ﻿

مباشرة بعد تداول مقطع فيديو صادم،يومه الجمعة 22 يونيو، يظهر لحظة دخول شخص في حالة هيستيرية وهو يعبر عن صدمته الكبيرة خلال اتهامه لزوجته المنقبة بالخيانة الزوجية، تناقلت صفحات فيسبوكية أخرى مقطع

"شوف تيفي":

مباشرة بعد تداول مقطع فيديو صادم،يومه الجمعة 22 يونيو، يظهر لحظة دخول شخص في حالة هيستيرية وهو يعبر عن صدمته الكبيرة خلال اتهامه لزوجته المنقبة بالخيانة الزوجية، تناقلت صفحات فيسبوكية أخرى مقطع فيديو، ظهرت به الزوجة المنقبة، وهي تكشف عن حقيقة الواقعة، وعن تفاصيل مثيرة بخصوص المشاكل الأسرية التي وقعت بينها وبين زوجها.

وأوضحت الزوجة في هذا الفيديو أن زوجها اتهمها بالخيانة الزوجية مع صديق الأسرة والذي لعب دور الوسيط بينهما حتى تنتهي المشاكل الأسرية، مشيرة إلى أنها ربطت الاتصال بصديق الأسرة والتقت به حتى يدخل كوسيط بينها وبين زوجها، ومباشرة بعد صعودها إلى السيارة، تفاجأت بزوجها على سيارة أخرى رفقة خمسة آخرين، يحاصرونهما وينهالون بالضرب عليهما، قبل أن يعمد زوجها إلى تصويرها.

وأضافت الزوجة أن زوجها أقدم على الاعتداء عليها قبل وصول المصالح الأمنية التي قامت باقتياد الجميع إلى دائرة أمنية للتحقيق معهما، مبرزة أن زوجها طالبها بتلفيق تهمة التحرش الجنسي بصديق الأسرة، وهو الطلب الذي وافقت عليه حتى تستطيع العيش رفقة أبناءها.

وأكدت الزوجة أن القضاء، أصدر حكم البراءة في حقها وحق صديق الأسرة، وذلك بعد اعترافها بالحقيقة الكاملة أمام الهيئة القضائية التي وصلت إلى الحقيقة الكاملة، عقب تأكدها من كذب "الزوج".