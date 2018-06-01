عاجل.. إلى حدود الساعة: هذه هي أول نقطة في الباكالوريا بالمغرب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن تلميذة تنحدر من مدينة القينطرة، حصلت على معدل 18٫99 بشهادة الباكالوريا، وهو ما يجعلها إلى حدود الساعة وحسب النتائج الأولية النقطة الأولى بالمغرب.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن تلميذة تنحدر من مدينة القينطرة، حصلت على معدل 18٫99 بشهادة الباكالوريا، وهو ما يجعلها إلى حدود الساعة وحسب النتائج الأولية النقطة الأولى بالمغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالتلميذة كوثر الراس البالغة من العمر 18 سنة والتي تدرس بالثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر، بشعبة العلوم الاقتصادية ، مشيرا إلى أن هذه النقطة التي تحصلت عليها "كوثر"، تعتبر الأولى في شعبة العلوم الاقتصادية خلال السنوات الأخير، لأن المرشحين بهذه الشعبة لم يسبق لهم تجاوز النقطة 17.

وأشار ذات المصدر إلى أن مرشحين بأكاديميات أخرى بالمغرب، تحصلوا على نقط ممتازة، وبالتالي فإن هناك احتمالا أن تظهر نتيجة تتجاوز النقطة التي تحصلت عليها "كوثر".