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عاجل..القرطاس يلعلع في حي شعبي بالبيضاء وعصابة مددجة بالسيوفا هجمات على سيارة ديال البوليس | حوادث و حقوق

عاجل..القرطاس يلعلع في حي شعبي بالبيضاء وعصابة مددجة بالسيوفا هجمات على سيارة ديال البوليس

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عاجل..القرطاس يلعلع في حي شعبي بالبيضاء وعصابة مددجة بالسيوفا هجمات على سيارة ديال البوليس

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 10:22 عاجل..القرطاس يلعلع في حي شعبي بالبيضاء وعصابة مددجة بالسيوفا هجمات على سيارة ديال البوليس | حوادث و حقوق
عاجل..القرطاس يلعلع في حي شعبي بالبيضاء وعصابة مددجة بالسيوفا هجمات على سيارة ديال البوليس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي ليساسفة 3، عرف صباح يومه الجمعة 22 يونيو2018، وقوع حادث خطير، أبطاله أفراد عصابة مدججين بالأسلحة البيضاء من الحجم الكبير ''سيوف''، هاجموا سيارة النجدة التابعة للشرطة، ما

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حي ليساسفة 3، عرف صباح يومه الجمعة 22 يونيو2018، وقوع حادث خطير، أبطاله أفراد عصابة مدججين بالأسلحة البيضاء من الحجم الكبير "سيوف"، هاجموا سيارة النجدة التابعة للشرطة، ما اضطر أحد رجال الأمن إلى إطلاق الرصاص بواسطة سلاحه الوظيفي لتنجب الخطر.


وأكد المصدر ذاته أن منحرفين في حالة تخذير، هاجموا سيارة تابعة للأمن خلال قيامها بجولة اعتيادية لتأمين الشارع، ما دفع رجل أمن إلى إطلاق رصاصة أولى تحذيرية، قبل أن يطلق رصاصة ثانية على قدم أحد أفراد العصابة، ما جعله يفر من عين المكان رفقة باقي المنحرفين إلى وجهة غير معلومة.

وأشار ذات المصدر إلى أن المنطقة الأمنية للحي الحسني، تعرف حالة استنفار، حيث يتم تمشيط حي ليساسفة من أجل إيقاف المنحرفين المتورطين في هذا الاعتداء الخطير.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأمن منحرفين رجال الأمن الرصاص ليساسفة

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