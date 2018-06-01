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طقس حار وقطرات مطرية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 10:19 طقس حار وقطرات مطرية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة | مجتمع
طقس حار وقطرات مطرية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي و بأقصى جنوب للبلاد، مع أجواء غائمة نسبيا بالشمال الغربي.

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي و بأقصى جنوب للبلاد، مع أجواء غائمة نسبيا بالشمال الغربي.

كما سيلاحظ انتشار سحب منخفضة خلال الصباح مع تشكل كتل ضبابية متفرقة بالقرب من السواحل والسهول المتوسطية بشمال ووسط البلاد.

وستظهر خلال الظهيرة سحب غير مستقرة شيئا ما ومرفوقة بقطرات مطرية أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية.

وبباقي جهات المملكة، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية و الجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، في حين ستهب ضعيفة إلى معتدلة شمالية وأحيانا غربية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 19 و 24 درجة بمرتفعات الأطلس، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 24 و29 درجة بالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط و والماس، ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بسهول السايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و40 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وبوجدور وسيصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج زوالا ما بين رأس سيم و تزنيت، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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