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عاجل وخطير : طاكسي يدهس رجال أمن فباراج بالبيضاء والسائق يدعي أنه ''المهدي المنتظر''..وحالة إستنفار أمني+صور

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 09:54 عاجل وخطير : طاكسي يدهس رجال أمن فباراج بالبيضاء والسائق يدعي أنه المهدي المنتظر..وحالة إستنفار أمني+صور | حوادث و حقوق
عاجل وخطير : طاكسي يدهس رجال أمن فباراج بالبيضاء والسائق يدعي أنه ''المهدي المنتظر''..وحالة إستنفار أمني+صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع مولاي اسماعيل التابع لعمالة الحي المحمدي عين السبع، شهد في الساعات الأولى من يومه الجمعة 22 يونيو، وقوع حادث جد خطير، بطله سائق سيارة أجرة صغيرة من نوع ''بيجو 205''،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع مولاي اسماعيل التابع لعمالة الحي المحمدي عين السبع، شهد في الساعات الأولى من يومه الجمعة 22 يونيو، وقوع حادث جد خطير، بطله سائق سيارة أجرة صغيرة من نوع ''بيجو 205''، أقدم على دهس رجال أمن خلال محاولته تجاوز حاجز قضائي.

وأوضح المصدر ذاته أن سائق سيارة الأجرة، كان في حالة غير طبيعية، دهس ثلاثة من رجال الأمن ما خلف إصابته بجروح، تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما تم إيقاف السائق من طرف المصالح الأمنية، حيث تم نقله هو الآخر إلى نفس المستشفى لتلقي العلاجات، مشيرا إلى أنه كان يصرخ بشدة ويدعي على أنه ''المهدي المنتظر''.

وأوضح ذات المصدر أن المستشفى المذكور، عرف حالة استنفار، نظرا لتوافد عدد من المسؤولين الأمنيين بالاضافة إلى عناصر المصلحة الأمنية الاجتماعية وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

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المغرب شوف تيفي طاكسي رجال الأمن المستشفى

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