فيديو يهز المغاربة..مغربي ملتحي حصل مراتو المنقبة كتخونو مع صاحبو..وسلخها وسط الشارع+تفاصيل جد صادمة ومؤلمة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 22 يونيو 2018، مقطعي فيديو، يظهران لحظة ضبط ملتح مغربي لزوجته المنقبة وهي تخونه رفقة صديقه.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 22 يونيو 2018، مقطعي فيديو، يظهران لحظة ضبط ملتح مغربي لزوجته المنقبة وهي تخونه رفقة صديقه.

وتظهر الفيديوهات المتداولة لحظة دخول الملتحي في حالة هيستيرية وهو يعبر عن صدمته من خيانة زوجته له مع صديقه، قبل أن يعمد إلى الاعتداء على زوجته بالرغم من تواجد المصالح الأمنية التي حاولت تهدئته.

وعبر النشطاء في تفاعلهم عن صدمتهم الكبيرة من مضمون الفيديو، مؤكدين تضامنهم مع الملتحي الذي سقط ضحية الخيانة من أقرب الناس إليه ''صديقه'' وزوجته.