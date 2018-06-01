هام لأصحاب الباك..هذه هي المواقع اللي كتمكنكم من معرفة النتائج ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للمرشحين للدورة العادية لامتحان البكالوريا، الحصول على النتائج عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمترشحات

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للمرشحين للدورة العادية لامتحان البكالوريا، الحصول على النتائج عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين على Taalim.ma، وعبر موقع ''ترشيحات'' بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وكذا عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma بالنسبة لجميع فئات المترشحات والمترشحين.

وأكدت الوزارة أن المترشحات والمترشحين الأحرار يتعين عليهم مسبقا، وقبل موعد الاعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا، الولوج إلى موقع ترشيحات عبر الرابط candidaturebac.men.gov.ma بواسطة رقم البطاقة الوطنية وكلمة المرور التي أعطيت لهم عند التسجيل الأولي، وذلك قصد الحصول على البريد الإلكتروني الخاص بهم مع القن السري لولوج مسطحةwww.taalim.ma ، وبالتالي التمكن من تفعيل بريدهم الإلكتروني بهذه المسطحة للحصول على النتائج التفصيلية.

وأضافت الوزارة أنها ستنشر نفس النتائج في الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه بالمؤسسات التعليمية المعنية.