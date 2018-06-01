مرتضى منصور يُعلنها.. أحداد بالزمالك بصفة رسمية ﻿

أعلن مرتضى منصور رئيس فريق الزمالك المصري لكرة القدم في تصريحات تلفزية أن حميد أحداد نجم الدفاع الحسني الجديدي سيحل بالقاهرة يوم الأحد المقبل من أجل إتمام الصفقة رسميا وذلك برسم سوق الإنتقالات

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أعلن مرتضى منصور رئيس فريق الزمالك المصري لكرة القدم في تصريحات تلفزية أن حميد أحداد نجم الدفاع الحسني الجديدي سيحل بالقاهرة يوم الأحد المقبل من أجل إتمام الصفقة رسميا وذلك برسم سوق الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان في وقت سابق قد حدد فريق الدفاع الحسني الجديدي شرطا تعجيزيا للموافقة على إتمام صفقة انتقال حميد أحداد للزمالك وذلك بتحديد مبلغ مليون دولار نظير بيع لاعبه حميد أحداد للزمالك، إضافة إلى وضع شرط في العقد مع الزمالك يقضى بضرورة موافقة النادي المصري على أي عرض احتراف خارجى يأتى للاعب، وتكون الموافقة بالتشاور مع نادي الدفاع الجديدى.