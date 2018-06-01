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27 من نزلاء المؤسسات السجنية السابقين يستفيدون من تجهيزات ومبالغ مالية للأنشطة المدرة للدخل

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 03:34 27 من نزلاء المؤسسات السجنية السابقين يستفيدون من تجهيزات ومبالغ مالية للأنشطة المدرة للدخل | مجتمع
27 من نزلاء المؤسسات السجنية السابقين يستفيدون من تجهيزات ومبالغ مالية للأنشطة المدرة للدخل
تم اليوم الخميس بمقر عمالة إقليم الخميسات، توزيع الشطر الثالث من اللوازم والتجهيزات والمبالغ المالية للأنشطة المدرة للدخل لفائدة 27 مستفيدا من السجناء السابقين بالإقليم،

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تم اليوم الخميس بمقر عمالة إقليم الخميسات، توزيع الشطر الثالث من اللوازم والتجهيزات والمبالغ المالية للأنشطة المدرة للدخل لفائدة 27 مستفيدا من السجناء السابقين بالإقليم، مستفيدي مركز المصاحبة وإعادة الإدماج لجهة الرباط سلا القنيطرة، بغلاف مالي يناهز 568 ألف درهم. ويندرج مشروع إعادة إدماج السجناء بإقليم الخميسات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة الهشاشة، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ويهدف إلى إعادة الإدماج السوسيو مهني للسجناء السابقين وتسهيل إدماجهم داخل المجتمع بخلق أنشطة مدرة للدخل، ووضع برنامج تحسيسي لدعم قدرات المستفيدين بخصوص كيفية خلق وإنجاح الأنشطة المدرة للدخل، وكذا تدبير وتسيير المشاريع.

ويستفيد من هذا المشروع الذي تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي بقيمة 2 مليون درهم، فيما تساهم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بإعداد الدراسات والتتبع والمواكبة وتكوين السجناء، 80 من السجناء السابقين نزلاء السجن المحلي الخميسات، تيفلت والرماني.

ويتوزع هذا المشروع على ثلاثة أشطر، هم الأول منها 7 مستفيدين برسم سنة 2017، بغلاف مالي قدره 108 آلاف و500 درهم، واستفاد من الشطر الثاني 12 مستفيدا بمناسبة الزيارة الملكية السامية لتدشين مركز التكوين بالسجن المحلي ''العرجات'' بتيفلت، بغلاف مالي قدره 228 ألفا و859 درهما، فيما استفاد من الشطر الثالث 27 شخصا، ليصل عدد المستفيدين من هذه المرحلة الأولى 46 مستفيدا بغلاف مالي إجمالي قدره 905 آلاف و364 درهما، موزعين على قطاعات الفلاحة ( 13 مستفيدا) والتجارة (12 مستفيدا)، والخدمات (17 مستفيدا) والصناعة (4 مستفيدين).

يذكر أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع المبادرة الإقليمية للتنمية البشرية تعمل على إنشاء مقاولات صغرى لإدماج المستفيدين في إطار التشغيل الذاتي، إلى جانب تشغيل المستفيدين الآخرين داخل المقاولة.

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