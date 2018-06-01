 إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع ''هجرة وحماية'' من قلب الورشة الدولية لحقوق الأطفال والمهاجرين الشباب بأكادير وهذه أهم تفاصيله ﻿
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إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع ''هجرة وحماية'' من قلب الورشة الدولية لحقوق الأطفال والمهاجرين الشباب بأكادير وهذه أهم تفاصيله

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 03:16 إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع هجرة وحماية من قلب الورشة الدولية لحقوق الأطفال والمهاجرين الشباب بأكادير وهذه أهم تفاصيله | مجتمع
إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع ''هجرة وحماية'' من قلب الورشة الدولية لحقوق الأطفال والمهاجرين الشباب بأكادير وهذه أهم تفاصيله
شوف تيفي؛المغرب؛أكادير؛مشروع هجرة وحماية؛حقوق الأطفال والشباب المهاجرين؛الورشة الموضوعاتية الدولية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت سفيرة منظمة اليونسيف ''ريجينا'' أهم الخطوط العريضة التي تهم مشروع ''هجرة وحماية''، والذي تم إطلاقه اليوم بشكل رسمي من مدينة أكادير بشراكة بين منظمة اليونسيف والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والاتحاد الأوربي على هامش الورشة الموضوعاتية الدولية التي تشهد أكادير أشغالها بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والباحثين في شؤون الهجرة وممثلي القطاعات الحكومية والمدنية بالمغرب والاتحاد الأوروبي.

وخصصت ميزانية جد هامة لهذا المشروع وتقدر وفق مصادر قناة ''شوف تيفي'' بما يقارب 2.4 مليون أورو أي ما يعادل 26.7 مليون درهم وتبلغ مساهمة الاتحاد الأوروبي فيه ما مجموعه 20 مليون درهم فيما ساهمت الأطراف الأخرى ببقية المبلغ.

وأكدت ممثلة اليونسيف أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين الأطفال المهاجرين بالمغرب من كافة حقوقهم إسوة بنظرائهم المغاربة خاصة فيما يتعلق بضمان حقهم في التمدرس بغض النظر عن وضعيتهم وتسهيل إدماجهم داخل المنظومات المجتمعية بشكل سلس يضمن ولوجهم للخدمات وأسواق الشغل مستقبلا.

ويمثل هؤلاء الأطفال المستهدفون ما يقارب 10 في المائة من مجموع المهاجرين، أي حوالي 2000 طفل مهاجر مرافق أو غير مرافق تمثل الفتيات فيهم ما نسبته 35 في المائة.

ومن جانبها أوضحت ممثلة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن المملكة انخرطت منذ سنوات عديدة على إضفاء الطابع الإنساني على سياسته في مجال الهجرة وهو الأمر الذي مكنها اليوم من حصد نتائج جد إيجابية في هذا المجال وتبلورت من خلال انضمام المغرب إلى جانب اليونسيف في إطار مشروع ''هجرة وحماية'' لتمكين الأطفال المهاجرين كيفما كانت وضعيتهم القانونية من الاستفادة من حقهم الطبيعي في الولوج للمدارس والتعلم وتلقيهم لكافة الخدمات الطبية بمختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية وكذا توفير الخدمات القضائية والاجتماعية لهم وإعطائهم حق السكن اللائق الذي يحترم كرامتهم الإنسانية قبل كل شيء.

هذا، وأوضح عدد من المتدخلين خلال هذا اللقاء الدولي أن المشروع يروم أيضا إلى تجميع كل المعطيات والبيانات ووضعها رهن إشارة الأطفال المهاجرين والنازحين بهدف تحسين وضعيتهم والتفاوض بشأن مصالحهم بما يتوافق مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وخاصة في شقه المتعلق بما يصطلح عليه بمبدأ ''المصلحة العليا للطفل''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير مشروع هجرة وحماية حقوق الأطفال والشباب المهاجرين الورشة الموضوعاتية الدولية

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