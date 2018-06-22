 بعد نجاحه ووصوله للقمة على مستوى العالم العربي..فنان جزائري يتهم لمجرد بسرقة أغنية ''أنت باغية واحد'' وهذه هي التفاصيل ﻿
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بعد نجاحه ووصوله للقمة على مستوى العالم العربي..فنان جزائري يتهم لمجرد بسرقة أغنية ''أنت باغية واحد'' وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 02:54 بعد نجاحه ووصوله للقمة على مستوى العالم العربي..فنان جزائري يتهم لمجرد بسرقة أغنية أنت باغية واحد وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
بعد نجاحه ووصوله للقمة على مستوى العالم العربي..فنان جزائري يتهم لمجرد بسرقة أغنية ''أنت باغية واحد'' وهذه هي التفاصيل
يبدو أن الشهرة التي يتمتع بها السوبر ستار سعد لمجرد مازالت تجلب له العديد من المشاكل، والاتهامات ربما المجانية منها وربما منها ما هو يتوفر على نسبة من الحقيقة.

شوف تيفي

يبدو أن الشهرة التي يتمتع بها السوبر ستار سعد لمجرد مازالت تجلب له العديد من المشاكل، والاتهامات ربما المجانية منها وربما منها ما هو يتوفر على نسبة من الحقيقة.

آخر المصائب الإلكترونية التي نزلت على رأس سعد لمجرد، خروج إعلامي لعازف جزائري يدعى قويدر بركان مع ''الشروق العربي'' اليوم الخميس مجيبا على سؤال الصحافية عن ما إن كان قد تعرض للسرقة الفنية، فأجابها قائلا ''شكرا على السؤال، نعم، للأسف تعرضت لسرقة فنية من قبل الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي استولى في أغنيته ''أنتي باغية واحد'' على لحن قديم لي قدمته للفنان المعتزل محمد لمين سنة 1986، وكانت الأغنية تحت عنوان:''إنتي بغيتي الكشفة''، ويُمكنكم التأكد بالإطلاع عليها في اليوتوب. لم ألجأ إلى العدالة، لأنني أتحاشى المشاكل، وثقتي بمسؤولي الديوان الوطني لحقوق المُؤلف والحقوق المجاورة، كبيرة، لقد كلموني من العاصمة ووعدوني باسترجاع حقوقي وكلـموا المدير الجهوي بوهران، لكن منذ سنتين وأنا أنتظر ولم يصلني شيء لحد الساعة''، حيث انتقده عدد من المعلقين واتهموه بمحاولة الشهرة على ظهر سعد لمجرد، خصوصا أنه فنان له صيت كبير وواسع داخل وطنه وخارجه، وتسيد على موقع ''اليوتوب'' بسبب أعماله التي لقيت نجاحا كبيرا لا ينكره أبرز فناني الوطن العربي، من خلال أغاني بينها ''المعلم''، ''ماشي ساهل''، ''غلطانة''...

أغنية ''أنت باغية واحد'' كانت نقطة الانطلاقة الحقيقية لسعد لمجرد وديدجي فان قبل سنوات، عرفت خلال هذه المدة عددا من الانتقادات والمشاكل، لكنها كانت الأبرز على اليوتوب، وكان القشة التي قسمت ظهر علاقة لمجرد بديدجي فان، لكن الأغنية بقيت في ''طوب طوندونس'' لعدة شهور، وكانت سببا حقيقيا في شهرة الابن المدلل للفنانين الكبيرين نزهة الركراكي والبشير عبدو.

 

‫شوف تيفي

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سعدلمجرد ديدجي فان أغنية أنت باغيةواحد

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