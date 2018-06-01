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هجوم كبير على الفنانين بسبب هجومهم على الفندق الذي يتواجد فيه منتخبهم

بتاريــخ : 22 يونيو 2018 / 02:30 هجوم كبير على الفنانين بسبب هجومهم على الفندق الذي يتواجد فيه منتخبهم | ثقافة و فنون
هجوم كبير على الفنانين بسبب هجومهم على الفندق الذي يتواجد فيه منتخبهم
في مقدمتهم الراقصة فيفي عبده، محمد حماقي، لميس الحديدي، وشريف منير وآخرون، الذين حلوا بالفندق الذي يتواجد به منتخبهم لتشجيعهم في روسيا، صب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين جام غضبهم على هذا

شوف تيفي

في مقدمتهم الراقصة فيفي عبده، محمد حماقي، لميس الحديدي، وشريف منير وآخرون، الذين حلوا بالفندق الذي يتواجد به منتخبهم لتشجيعهم في روسيا، صب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين جام غضبهم على هذا التصرف محملين هؤلاء المشاهير خسارة المنتخب المصري في كأس العالم لمبارتين متتاليتين.

وانتقد الجمهور المصري حجز غرف للمشاهير المصريين في نفس فندق إقامة صلاح ورفاقه حيث تقيم بعثة المنتخب المصري المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ما ولد حالة من الاستياء والإحباط والتشاؤم لدى المشجعين المصريين، خصوصا أنه في مثل هذه المقابلات يحتاج اللاعبون إلى الراحة والتركيز أكثر من دعم الفنانين.

وسجل الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضهم على ما فعلته شركة الاتصالات التابعة للنظام الحاكم، بدعوة عدد لا بأس به من المشاهير، حيث أظهرت ردود الأفعال وجود حالة من الغضب على زيارة المشاهير في هذا التوقيت بالذات.

من جانبه، صدق حارس المنتخب شريف إكرامي على صحة الأنباء المنتشرة عن غضب بعض اللاعبين من هذه الزيارة، بنقر إعجاب وإعادة نشر لتغريدة المحلل الكروي خالد بيومي، الذي انتقد بشدة وجود الفنانين في نفس فندق المنتخب في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

‫شوف تيفي

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روسيا مصر فنانين كأس العالم

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