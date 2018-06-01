محامي الدولة كروط في مرافعته الأخيرة ينتصر للشرطة ويعرج على وسائل الإثبات في إدانة الزفزافي ورفاقه ﻿

عرج محمد الحسني كروط، محامي الدولة في ملف المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة في مرافعة طالت لساعات عن الأفعال المنسوبة للمعتقلين ولاسيما تلك المتعلقة بالشرطة قائلا ''من مارس التعذيب واش

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عرج محمد الحسني كروط، محامي الدولة في ملف المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة في مرافعة طالت لساعات عن الأفعال المنسوبة للمعتقلين ولاسيما تلك المتعلقة بالشرطة قائلا "من مارس التعذيب واش الشرطة ولا المواطنين تجاه الشرطة؟" مضيفا "ما شفناش واحد من المدنيين جا كيفاما جا الشرطي صفوان...".

وأضاف كروط في معرض مرافعته الأخيرة يومه الخميس ، “قيل إن هذا الملف هو ملف سياسي وأن المحاكمة هي محاكمة سياسية وأن الأمر يتعلق بحراك سلمي واقتصادي، إذا كان الحراك حسب ما يدعون فلماذا يوصف الملف بالسياسي، لو الأمر يتعلق بأفعال سياسية يمكن أن نصف الحكم بالسياسي فالوصف يتبع الموصوف..."

وأوضح كروط أن الملف يتعلق بجرائم حق عام وليس بمتابعات سياسية، وتساءل "هل من الناحية القانونية يمكن اعتبار الملف سياسيا... لقد تم ترديد هذه العبارة ولا أدري ما المقصود منها؟"، واسترسل موضحا أن المشرع المغربي لا ينص ولا يعرف الجريمة السياسية، الجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي والمدني هي جرائم حق عام، وإذا رجعنا إلى القانون المغربي فهناك مادتان في قانون المسطرة الجنائية، المادة 636 التي نصت على عدم الحكم بالإكراه المدني في الجرائم السياسية، والمادة 721 بشأن عدم الموافقة على تسليم المجرمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية”.

واعتبر كروط أن الأمر يتعلق بجرائم حق عام وليس بجرائم سياسية، وأضاف “قد يقال إن الأمر بدافع سياسي، هنا نسجل تناقضا”، مضيفا أنه لا يمكن تبرير ارتكاب جرائم بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، متسائلا “أطالب بمستشفى وجامعة…، وفي نفس الوقت أقوم بجرائم تكبد الدولة الملايير؟، إذا كان هنالك سوء تدبير هل تُسوّى بجرائم؟".

وهاجم محامي الدولة المعتقلين قائلا "كانوا يبحثون عن تبرير جرائم، وليس عن حلول سلمية للمطالب .. الباعث كيفما كان لا يبرر ارتكاب الفعل الإجرامي..."، مضيفا أن "الجريمة تقوم بأركانها وليس بباعثها" وعرف أن " الباعث حسب التعريف الجنائي هو العامل النفسي الذي يدفع الإرادة إلى الجريمة تحقيقاً لغاية معينة، فجرائم الاعتداء على سلامة الجسم قد يكون الباعث عليها هو الانتقام والثأر أو الاستيلاء على مال المجني عليه" .

هذا وبعدما استفاض المحامي محمد الحسيني كروط في ذكر العديد من وسائل الإثبات في ملف المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة وقدم عشرات المذكرات في مرافعة أصغى لها الجميع تم تأجيل الجلسة ليوم غد الجمعة لتترافع النيابة العامة.