مثير..مصيبة صافي.. اعتقال سائق طاكسي كان يمارس الجنس مع شاب وها أشنو وقع ليهم ملي جاو الدرك الملكي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن منطقة العطاوية اهتزت اليوم الخميس، بعدما تم اعتقال سائق طاكسي يبلغ من العمر 40 سنة وشاب في السنة الثامنة عشر، متلبسين بممارسة الشذوذ.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن منطقة العطاوية اهتزت اليوم الخميس، بعدما تم اعتقال سائق طاكسي يبلغ من العمر 40 سنة وشاب في السنة الثامنة عشر، متلبسين بممارسة الشذوذ.

وذكرت المصادر ذاتها أن سائق الطاكسي كان يمارس الجنس على الشاب، حيث تم إلقاء القبض عليهم من طرف الدرك الملكي بالعطاوية، الذين حلوا بعين المكان بعد توصلهم بالمعلومة.

وأفادت ذات المصادر أن الموقوفين لا زالوا لحد الساعة تحت الحراسة النظرية لاستكمال إجراء البحث في الموضوع، والوقوف على ملابسات هذا الحادث الذي هز المنطقة برمتها.