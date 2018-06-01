عـــاجل و انفراد..هذا ما كشفته مُختطفة الرضيعة أمام رجال الحموشي بعد اعتقالها ﻿

كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي،ان السيدة التي اختطفت الرضيعة من حضن والدتها من مستشفى الهاروشي بالبيضاء، اعترفت بارتكابها هذه الجريمة أمام المصالح الأمنية.

شــــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي،ان السيدة التي اختطفت الرضيعة من حضن والدتها من مستشفى الهاروشي بالبيضاء، اعترفت بارتكابها هذه الجريمة أمام المصالح الأمنية.

و قالت المُختطفة خلال التحقيق معها أمام الفرقة الولائية الجنائية بمدينة الدارالبيضاء،إن وفاة رضيعها دفعها إلى اختطاف الرضيعة من حضن والدتها من قلب مستشفى الهارشي،نافية أنها تنتمي لعصابة اختطاف الأطفال.



و كانت المصالح الأمنية تمكنت مساء يومه الخميس من العثور على الرضيعة التي تم اختطافها يوم أمس من حضن والدتها بمستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء.

و أكد والد الرضيعة هذه المعلومة في اتصال هاتفي أجرته معه شوف تيفي" مؤكدا العثور على رضيعته بمنطقة الرحمة بالبيضاء.