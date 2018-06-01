 عـــاجل و رسميا..تفاصيل العثور على الرضيعة المختطفة و المنقبة التي خطفتها من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

محامي الدولة كروط في مرافعته الأخيرة ينتصر للشرطة ويعرج على وسائل الإثبات في إدانة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

محامي الدولة كروط في مرافعته الأخيرة ينتصر للشرطة ويعرج على وسائل الإثبات في إدانة الزفزافي

بالفيديو..عمل بطولي لمغاربة عتقو بوليسي من الموت فهولندا | بووز

بالفيديو..عمل بطولي لمغاربة عتقو بوليسي من الموت فهولندا

مثير..مصيبة صافي.. اعتقال سائق طاكسي كان يمارس الجنس مع شاب وها أشنو وقع ليهم ملي جاو الدرك الملكي | حوادث و حقوق

مثير..مصيبة صافي.. اعتقال سائق طاكسي كان يمارس الجنس مع شاب وها أشنو وقع ليهم ملي جاو الدرك الملكي

خطير..اعتقال مجرم خطير بالتشارك في كازا وها أشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق

خطير..اعتقال مجرم خطير بالتشارك في كازا وها أشنو لقاو عندو

أصحاب الباكالوريا بداو كياخذو النتائج وترقب وسط التلاميذ | مجتمع

أصحاب الباكالوريا بداو كياخذو النتائج وترقب وسط التلاميذ

عاجل وخطير..كارثة في مركز للتدليك كادت تنتهي بفاجعة وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..كارثة في مركز للتدليك كادت تنتهي بفاجعة وها أشنو وقع

عـــاجل و انفراد..هذا ما كشفته مُختطفة الرضيعة أمام رجال الحموشي بعد اعتقالها | مجتمع

عـــاجل و انفراد..هذا ما كشفته مُختطفة الرضيعة أمام رجال الحموشي بعد اعتقالها

عـــاجل و رسميا..تفاصيل العثور على الرضيعة المختطفة و المنقبة التي خطفتها من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء | مجتمع

عـــاجل و رسميا..تفاصيل العثور على الرضيعة المختطفة و المنقبة التي خطفتها من قلب مستشفى الهاروشي

مثير..محكمة إنزكان تقرر تأجيل النظر في قضية راقصة أمازيغية مشهورة متهمة بالفساد | صحافة

مثير..محكمة إنزكان تقرر تأجيل النظر في قضية راقصة أمازيغية مشهورة متهمة بالفساد

مجلس الصحافة الذي نريد...!

عـــاجل و رسميا..تفاصيل العثور على الرضيعة المختطفة و المنقبة التي خطفتها من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 23:51 عـــاجل و رسميا..تفاصيل العثور على الرضيعة المختطفة و المنقبة التي خطفتها من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء | مجتمع
عـــاجل و رسميا..تفاصيل العثور على الرضيعة المختطفة و المنقبة التي خطفتها من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء
كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي،تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم

شـــوف تيفي:

 

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي،تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس، من العثور على الرضيعة التي تم اختطافها من داخل مؤسسة استشفائية، وتوقيف السيدة التي يشتبه في ضلوعها في واقعة الاختطاف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتحري قد مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيها وتحديد مكان إقامتها بالقرب من حي ليساسفة بالدار البيضاء، مبرزا أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز الملابس التي ظهرت بها المشتبه فيها في تسجيلات كاميرا المراقبة بالمستشفى، قبل أن يتم الاهتداء لاحقا إلى مكان تواجدها بمسكن عائلتها بمنطقة الرحمة والعثور بحوزتها على الرضيعة المختطفة.

وأضاف البلاغ أن المعاينات الأولية قد أوضحت أن الحالة الصحية للرضيعة عادية، وجاري حاليا عرضها على الخبرة الطبية، بينما تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكابها هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن رصد كل التواطئات المحتملة التي يمكن أن تكون ساهمت في تسهيل ارتكاب هذه الجريمة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عـــاجل و رسميا..تفاصيل العثور على الرضيعة المختطفة و المنقبة التي خطفتها من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أصحاب الباكالوريا بداو كياخذو النتائج وترقب وسط التلاميذ | مجتمع

أصحاب الباكالوريا بداو كياخذو النتائج وترقب وسط التلاميذ

عـــاجل و انفراد..هذا ما كشفته مُختطفة الرضيعة أمام رجال الحموشي بعد اعتقالها | مجتمع

عـــاجل و انفراد..هذا ما كشفته مُختطفة الرضيعة أمام رجال الحموشي بعد اعتقالها

عـــاجل:العثور على الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء بهذا المكان | مجتمع

عـــاجل:العثور على الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء بهذا المكان

منظمة عالمية تصنف المغرب في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر أمناً في أفريقيا | مجتمع

منظمة عالمية تصنف المغرب في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر أمناً في أفريقيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

زوجة تناشد القلوب الرحيمة بوجه مكشوف..راجلي كيضربني و كيشك فيا كنخونو حيث مكنبغيش نمارس معاه الجنس من الدبر | حالة خاصة
منذ 11 دقيقة

زوجة تناشد القلوب الرحيمة بوجه مكشوف..راجلي كيضربني و كيشك فيا كنخونو حيث مكنبغيش نمارس معاه الجنس من الدبر

أول فيديو لحظة عودة الرضيعة المختطفة لحضن والديها بمستشفى الهاروشي..زغاريد العائلة و فرحة كبيرة للأم‎ | خارج البلاطو

أول فيديو لحظة عودة الرضيعة المختطفة لحضن والديها بمستشفى الهاروشي..زغاريد العائلة و فرحة كبيرة للأم‎

تفاصيل محاكمة الزفزافي..ابراهيم الراشدي غاضب من صمت دفاع المُتهمين و هذه كواليس 85 جلسة | خارج البلاطو

تفاصيل محاكمة الزفزافي..ابراهيم الراشدي غاضب من صمت دفاع المُتهمين و هذه كواليس 85 جلسة

تصريح جد مؤثر لجدة التلميذ اللي ذبحوه وسط إعدادية بقلعة سراغنة..ذبحو ليا ولدو بحال الحولي و دفنتــو عزري..بغيت الملك ياخد ليا حقي | خارج البلاطو

تصريح جد مؤثر لجدة التلميذ اللي ذبحوه وسط إعدادية بقلعة سراغنة..ذبحو ليا ولدو بحال الحولي و دفنتــو عزري..بغيت الملك ياخد ليا حقي

﻿

آخر المستجدات

محامي الدولة كروط في مرافعته الأخيرة ينتصر للشرطة ويعرج على وسائل الإثبات في إدانة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
منذ 20 دقيقة

محامي الدولة كروط في مرافعته الأخيرة ينتصر للشرطة ويعرج على وسائل الإثبات في إدانة الزفزافي

بالفيديو..عمل بطولي لمغاربة عتقو بوليسي من الموت فهولندا | بووز

بالفيديو..عمل بطولي لمغاربة عتقو بوليسي من الموت فهولندا

مثير..مصيبة صافي.. اعتقال سائق طاكسي كان يمارس الجنس مع شاب وها أشنو وقع ليهم ملي جاو الدرك الملكي | حوادث و حقوق

مثير..مصيبة صافي.. اعتقال سائق طاكسي كان يمارس الجنس مع شاب وها أشنو وقع ليهم ملي جاو الدرك الملكي

خطير..اعتقال مجرم خطير بالتشارك في كازا وها أشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق

خطير..اعتقال مجرم خطير بالتشارك في كازا وها أشنو لقاو عندو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.