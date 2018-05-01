 مثير..محكمة إنزكان تقرر تأجيل النظر في قضية راقصة أمازيغية مشهورة متهمة بالفساد ﻿
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مثير..محكمة إنزكان تقرر تأجيل النظر في قضية راقصة أمازيغية مشهورة متهمة بالفساد | صحافة

مثير..محكمة إنزكان تقرر تأجيل النظر في قضية راقصة أمازيغية مشهورة متهمة بالفساد

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مثير..محكمة إنزكان تقرر تأجيل النظر في قضية راقصة أمازيغية مشهورة متهمة بالفساد

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 23:46 مثير..محكمة إنزكان تقرر تأجيل النظر في قضية راقصة أمازيغية مشهورة متهمة بالفساد | صحافة
مثير..محكمة إنزكان تقرر تأجيل النظر في قضية راقصة أمازيغية مشهورة متهمة بالفساد
قررت المحكمة الابتدائية بإنزكان تأجيل النظر في قضية تتابع فيها راقصة أمازيغية مشهورة بمعية شخصين آخرين، حيث كانت مصالح الأمن، قد اعتقلت بداية الأسبوع الجاري، المتهمة وسط مدينة الدشيرة الجهادية

شوف تيفي

قررت المحكمة الابتدائية بإنزكان تأجيل النظر في قضية تتابع فيها راقصة أمازيغية مشهورة بمعية شخصين آخرين، حيث كانت مصالح الأمن، قد اعتقلت بداية الأسبوع الجاري، المتهمة وسط مدينة الدشيرة الجهادية التابعة لإقليم إنزكان آيت ملول ضواحي أكادير، وذلك للإشتباه في تورطها في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة و الفساد، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

وحسب المصادر ذاتها فإن المشتبه بها وهي راقصة أمازيغية "شيخة" مشهورة لها مشاركات مع العديد من المجموعات الغنائية الأمازيغية، قد تم اعتقالها بناء على شكاية تقدم بها مواطنون من سكان المدينة المذكورة، استجابت لها عناصر الأمن التي تدخلت حوالي الساعة الثالثة من صباح الإثنين، ليجري اعتقال الراقصة "الشيخة" رفقة شخصين آخرين داخل شقة تم تحويلها إلى وكر للدعارة و وجهة للباحثين عن المتعة الجنسية بمقابل مادي.

 

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