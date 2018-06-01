منظمة عالمية تصنف المغرب في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر أمناً في أفريقيا ﻿

قامت منظمة ''جالوب العالمية للأمن والنظام''، المنظمة الرائدة دولياً في أبحاث الثقة المجتمعية والأمن، بداية هذا الأسبوع، بنشر أحدث تقاريرها فيما يتعلق بالأمن والسلامة بالدول حول العالم. وكانت معظم

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قامت منظمة ''جالوب العالمية للأمن والنظام''، المنظمة الرائدة دولياً في أبحاث الثقة المجتمعية والأمن، بداية هذا الأسبوع، بنشر أحدث تقاريرها فيما يتعلق بالأمن والسلامة بالدول حول العالم. وكانت معظم نتائج التقرير متوقعة إلى حد ما بشكل عام، لكن البيانات أظهرت بعض النتائج المفاجئة، والأكثر ملاحظة كان في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد حصل المغرب على 81 نقطة من نقاط المؤشر المائة، وبهذا احتل المغرب المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر أمناً في أفريقيا، وجاءت مصر في المرتبة الأولى (88 نقطة)، ورواندا في المرتبة الثانية (83 نقطة)، وموريتانيا في المرتبة الثالثة (82 نقطة)، في حين جاءت كل من أثيوبيا والجزائر في المرتبة الخامسة (79 نقطة).

ونتيجة للنقاط التي أحرزها المغرب، جاء في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر أمناً في العالم العربي بعد مصر والأردن. ووفقاً لمؤشر منظمة جالوب، هناك 148 ألف شخص شاركوا في استطلاع الرأي من خلال الإجابة على أسئلة تتعلق بما يشعرون به من الأمن والسلامة في أوطانهم.

ونتيجة لنقاط المغرب المرتفعة، اقترب المغرب من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في النقاط (كل منهما أحرز 84 نقطة) مما يشير إلى نجاح جهود المغرب المبذولة في تعزيز نظام الأمن بالمملكة.

وفيما يتعلق ببقية الدول، جاءت الدول الآتية في مقدمة الدول الأكثر أمناً في العالم: سنغافورة، والنرويج، وأيسلندا، وفنلندا ثم أوزباكستان. في حين جاءت الدول الآتية في مقدمة الدول الأقل أمناً في العالم: فنزويلا، وأفغانستان، وجنوب السودان، والغابون ثم ليبيريا.